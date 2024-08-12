Göztepe'den Süper Lig’e iyi başlangıç

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:55

Göztepe, Süper Lig’in ilk hafta maçında Antalyaspor deplasmanından puanla döndü. Cumartesi akşamı 21.45’te maç başlasa da, sıcak havada zor bir maç oldu. Beklenen transferlerini tamamlamasa da Göztepe tedirgin olan taraftarını rahatlatacak bir skorla evine dönmeyi başardı diyebilirim. Antalyaspor topa daha çok sahip olsa da daha çok fırsat yakalayan İzmir ekibi oldu. Son vuruşlarda daha etkili olabilse, Göz Göz 3 puanla da dönebilirdi evine. Özellikle Tijaniç’in kaçırdığı gol akıllarda kaldı.

Stoilov’un da maçtan sonra dediği gibi, sezonun ilk maçında Göz Göz sıkıntılarını görmüş oldu. Bundan sonraki haftalarda çalışarak sıkıntılarını aşacağına ve kısa sürede gelmesi beklenen takviyelerle sarı kırmızılıların daha iyi bir takım olacağına inanıyorum.

TAHA SÜRPRİZİ

Göztepe teknik Direktörü Stoilov hazırlık maçlarında sürdürdüğü ve geçen sezon da oynattığı 3-5-2 sistemini bu sezon da sürdürecek gözüküyor. Nitekim Antalyaspor karşısına da takımını bu dizilişle ve şu 11’le çıkardı: Arda-Koray, Heliton, Miroshi-Nazım, Dennis, İsaac, Yalçın, Djalma-Kubilay, Romulo.

Stoilov’un geçen sezon banko oynattığı Taha’yı kesmesi sürpriz oldu. Ancak gördüğüm kadarıyla hoca Süper Lig deneyiminden dolayı Koray’la başlamayı tercih etti. Sakatlıktan dönen Arda kaleci kazağını aldı, fakat geçen sezon kaleyi koruyan Lis’in de yeniden kiralık olarak dönmesi büyük ihtimal gözüküyor. Sonuçta uzun lig ve kupa maratonunda iki kaleciye de iş düşecek. İlk 11’deki beş yeni oyuncu yanında geçen sezon 1.Lig’de forma giyen altı oyuncu vardı takımda. Onların içindeki Yalçın ve Arda da daha önce Göztepe ile Süper Lig deneyimi yaşamıştı.

GÖZ GÖZ, ANTALYASPOR KARŞISINDA İSTEDİĞİNİ ALDI

Antalyaspor karşısında defans görevini yaptı, Helinton bu bölgede sigorta vasfını sürdürecek gözüküyor. Nazım yer yer aksadı, formayı Ogün’e kaptırmak istemiyorsa daha çok çalışması gerekir. İsaac orta alanda göz doldurdu diyebilirim. Zamanla daha iyi olacak ve takıma katkısı çoğalacaktır. Yalçın geçen sezonun özellikle ikinci yarısındaki parlak görünümünden uzaktı Kayserispor hazırlık maçında olduğu gibi. İyi bir Yalçın’ın Göztepe’ye katkısı daha çok olacak. O nedenle teknik heyetin bu oyuncuyu çabucak toparlaması gerekiyor.

İlk yarıda daha iyi olan Göztepe, Antalyaspor karşısında ikinci yarıya nedense tutuk başladı ve ilk etapta baskı yedi. Neyse ki 47’deki pozisyonda yenilen gol elle temastan dolayı VAR’dan döndü. Bu yarıda topla daha çok buluşan ve Göztepe kalesine doğru gelen ev sahibini durdurmak için Stoilov 60’tan sonra arka arkaya hem de ikişer ikişer iki hamle yaptı ve zayıf kalan orta sahayı Doğan ve Tijaniç ile toparladı. Yorulan defansa da taze kan olarak Taha ve Nielsen’i sürdü. Stoilov, son bölümlerde de skoru koruma adına kaptan İsmail’i dahil etti oyuna. Elde edilen 0-0’lık sonuç mevcut şartlarda Göz Göz için iyidir. Stoilov’un geçen sezon da sürdürdüğü beş oyuncu değiştirme anlayışını Antalyaspor maçında olduğu gibi bu sezon da sürdüreceğini tahmin ediyorum.

Sonuç olarak Göztepe’nin lige hiç de fena başlamadığını belirteyim. Gelecek takviyelerle, Lis’in katılması ve etkili bir forvetle bu takım en etkili silahı taraftarıyla da her takımı yenebilir. En büyük avantajlarından birisi de geçen sezonun teknik heyeti ve oyuncu omurgası ile devam etmesi, sistemini oturtmuş olması.

FB’YE BİR TATSIZ ŞAKA DAHA NEDEN OLMASIN?

Göztepe, haftaya evinde FB’yi ağırlayacak. Mourinho’nun FB’si geride kalan haftada evinde Adana Demirspor’u 1-0 ile zor geçti. Lille ile de zorlu bir sınavı var. İkinci hafta maçına deplasman puanının morali ile çıkacak Göz Göz’ün taraftarının da desteğiyle FB’ye Göztepe Gürsel Aksel’de tatsız bir şaka yapma ihtimali yok diyemeyiz. Bu şakayı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda yaptığının tanıklarındanım. Yine tanık olmak keyifli olacak.