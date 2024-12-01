Göztepe’nin kabusu ilk 10 dakika!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:20

İnanılır gibi değil!.. Geçen hafta İstanbul’da BJK karşısında ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşen Göztepe, bu hafta da yine İstanbul’da bu kez Başakşehir karşısında ilk 10 dakikada 2-0 geriye düştü!

Yalnız arada büyük bir fark var; Göz Göz geçen hafta çabuk toparlanıp iyi reaksiyon verdi ve daha 32’de beraberliğe ulaştı. İkinci yarıda da kendi kimliğini sahaya çok iyi yansıtarak maçtan 4-2 galip ayrılmayı bildi. Bu hafta ise ilk 10 dakikada yenilen iki şok golün ardından toparlanamadan iki şok gol daha yedi ve ilk yarının sonunda soyunma odasına 4-0 geride girdi.

İLK YARIDA BAŞKA, İKİNCİ YARIDA BAŞKA GÖZ GÖZ

Stoilov 2. yarıya Matsuki ve kaptan İsmail’in yerine Tijaniç ve Djalma’yı alarak başladı. Devre arasında mental olarak toparlanan ve ev ödevini alan Göztepe daha ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gözükmeye başladı. İlk yarıda etkisiz kalan Romulo da sahne almaya başladı; 52’deki nefis şutu yakın doksanın üzerinden az farkla dışarı çıktı. Ardından 58’de Piontek’in yakın mesafeden gollük vuruşunu Lis güçlükle kornere çeldi. 61’de ise sarı kırmızılı forvetlerin yapamadığını Başakşehir defansından Lima yaptı ve kendi ağlarına yaptıpı ters vuruşla farkı üçe indirdi.

Stoilov’un ikinci müdahalesi 72’de geldi; Juan ve Hugo’nun yerine Fofana ve Miroshi oyuna dahil oldu. Bir dakika sonra Romulo sert gollük şutunu Muhammed güçlükle, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 89’da Göz Göz bu kez Fofana ile tehlikeli geldi, ne yazık ki bu oyuncunun sıfırdan çıkardığı topa dokunacak paralel koşu yapan kimse yoktu! 16’da da Juan’ın yine sıfırdan altı pasa çıkardığı pozisyonda paralel koşu yapan yoktu!

İLK YARIDA SAHADA KAYIP BİR GÖZTEPE

Göztepe, Başakşehir karşısında ilk yarıda futbolun basit kurallarından bile yer yer uzak bir görünüm sergiledi. Kornerlerden iki gol yedi; eşleşmeyi bile beceremedi, iki gol bir asist ile yıldızlaşan Piontek’i durduramadı. Deniz, sahada istediği gibi gönlünce hareket ederken Göztepeli oyuncular seyretti. İkinci yarıda daha farklı, daha iyi bir Göztepe vardı sahada ama atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti.

Stoilov, maça BJK maçının başarılı 11’i ile başlamayı tercih etti. Sadece sakatlanarak sezonu kapatan Solet’in yerine Hugo’yu monte etti. Djalma iyileşse de sol kanatta yine kaptan İsmail ile başladı. Başakşehir, hafta ortası Avrupa maçı oynasa da daha diri bir görünümdeydi. Adeta ilk yarıda antrenman maçı havasındaydı. Göztepe ise anlaşılan geçen haftada kalmıştı! “Biz neymişiz be abi; koskoca BJK’yı 2-0’dan çıkıp 4-2 devirdik!” kafasıyla geçirmişti antrenman haftasını demek ki… Nitekim daha maça konsantre bile olamadan kalesinde iki gol birden gördüler.

MEHTER TAKIMI YÜRÜYÜŞÜYLE HEDEFE ULAŞILMAZ

Stoilov, maçtan sonra istikrardan söz etti. Ben de daha önce Göztepe’yi mehter takımına benzetmiş, bir iki ileri, bir geri gidiyor diye eleştirmiştim. Hoca ile aynı noktadayız demek ki. Avrupa demek, 4.-5.’lik demek. Bu hedefi tutturmak istiyorsanız belli bir istikrarı da tutturmanız gerekir. Evet, Göztepe ligin en genç takımı… Evet, oyuncu grubunun büyük kısmı ilk defa Süper Lig’de top koşturuyor… Evet, Göztepe oyuncu değeri olarak ligin en düşük değerli takımlarından… Ancak Göztepe’nin çok avantajı da var. Tribünleri en dolu takımlardan birisi… Teknik ekiple birlikte büyük ölçüde geçen yıldan beri beraber olan bir takım… Mali ve idari açıdan sıfır sorunlu, borçsuz ve futbolcuların maaşını tıkır tıkır ay başında aldığı bir takım. Nefis bir antrenman tesisi ve stadı olan bir takım… Mazisi olan bir takım…

LİGİN İKİNCİ YARISI İÇİN…

Belki daha erken ama yine de şimdiden ikinci yarı ile ilgili de birkaç not düşeyim. Solet sezonu kapattı, büyük kayıp. Onun yerine top tutabilen, top yapabilen ve iyi paslar çıkarabilen bir orta saha oyuncusu şart ara transferde. 3-5-2’de ısrar edilecekse bir de lig maratonunda hücuma da katkısı daha çok olacak bir sağ bek gerekiyor. Tabii bir de Romulo’nun yanına 11’e monte olacak dağıtıcı ve güçlü birinci sınıf bir santrafor takıma iyi gelir. Tabii bu önerilerim en kötü koşullarda 5. olacak Göztepe için. Yoksa mevcut takımla Göz Göz performansına ve rakiplerinin performansına göre 7-12 arasında bir yerde olur. Düşme potasına asla inmez.

ŞİMDİ ÇABUK TOPARLANMA ZAMANI

Göztepe’nin yenildiği haftada klasman rakipleri genelde galip geldi ve arkasına dizildiler. Göz Göz haftaya evinde ligden düşmeye ilk aday Adana Demirspor ile karşılaşacak. Trabzonspor’un 5 attığı bu takıma Göz Göz’ün daha fazla atması lazım. Ancak bunu rakibini ciddiye alıp mental olarak iyi hazırlanırsa yapabilir ve böylece iki İstanbul takımı ile oynayacağı maçların öncesinde moral de depolar. Bu arada Göz Göz’ün çabuk toparlanmaya yakında başlayacak Türkiye Kupası maçları için de ihtiyacı var. Çünkü iki cephede savaşacak o zaman ve Kupa’da da başarılı olarak Avrupa yolunu açabilir.

Son notum; Stoilov defans güvenliğini daha çok ciddiye almalı, hücumda çoğalmayı da… Ayrıca hızlı geçiş ve kontratak oyunu kadar takıma topla oynamayı da öğretmeli. Antrenmanlar sadece belli kalıpların tekrarlanması için olmamalıdır sadece. Eksiklerin de giderilmesi için fırsat yeridir. Göztepe eksiklerini süratle tamamlarsa bir hafta ışıl ışıl parlayıp ertesinde tel tel dökülmez.