Göztepe’nin Romulo’su var

Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:34

Geçen hafta BJK karşısındaki deplasman zaferinin sarhoşluğuyla ilk 45’te Başakşehir’e teslim olup ikinci 45’te uyanan fakat açık farkla yenilen Göztepe, bu hafta da evinde üç puanı da silinerek -1 ile düşme potasına çıkmamasına giren Adana Demirspor’u küçümseyince golü bulmakta gecikti. Küçümseme, beraberinde arzu ve hırs düşüklüğü olarak sahaya yansıdı. Neyse ki Güzelyalı Boğası yine sahneye çıktı ve 40’tan sonra iki dakikada A. Demirspor’un fişini çekti; Romulo bir attırıp bir de atınca Göz Göz devre arasına 2-0 önde girerek rahatladı. Ancak görüldü ki İzmir’in sarı kırmızılılarında mental eksiklik kısa zamanda giderilecek gibi gözükmüyor. Geçen hafta zafer sarhoşluğu, bu hafta rakibi küçümseme… Yönetim ve teknik ekip de bunun farkında ama çare bulma konusunda sanki bir atalet var. Ligin en genç takımı için üst düzey mental donanım gerekiyor, tabii bunun için de üst düzey danışman.

Stoilov geçen haftaya göre iki değişiklik yaptı 11’de; kaptan İsmail’in yerine sol kanatta Djalma, Matsuki’nin yerine de ofansif orta alanda Tijaniç’e görev verdi.

TFF GÖREVE; TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ ARTMALI

Orta Hakem Ali Şansalan, ilk gole kadar duran toplarda, taçlarda ve kale vuruşlarında vakit geçiren, her fırsatta kendisini yere atan ve oyunu çirkinleştiren konuk ekip oyuncularına maalesef müsamaha etti. Gollerden sonra oyunu yavaşlatıp çirkinleştiren hareketler kesildi! TFF’nin bu konuda hakemleri acilen uyarması ve topun oyunda kalma süresini artmasını sağlaması gerekiyor. Yoksa bu işin iyice suyu çıkacak.

KONRATAK OYUNUNA ALIŞKIN OLUNCA…

Kontratak oyununa alışkın, kendi yarı alanından hızla çıkarak gol arayan Göztepe kapanan rakibi karşısında ilk bölümlerde genelde pek ne yapacağını bilemedi ve zaman zaman da tutuk kaldı. Hatta ara ara kaptan Yusuf’la tehlike yaratan konuk ekip maçtaki ilk tehlikeyi de Göztepe kalesinde kaptanıyla yarattı; Yusuf sağdan arkadaşlarına al at dercesine uzattı fakat kimse dokunamadı. 7’deki bu pozisyon Göztepe için şans anıydı, yoksa kabus gibi 10 dakikalardan birisi daha yaşanabilirdi! Ancak sonrasında Göz Göz inisiyatifi aldı; 13’te Djalma soldan nefis kesti, Romulo’nun kafa vuruşu doksandan döndü. Ardından Heliton’un rövaşatası genç kaleci Deniz’de kaldı. 19’da kornerden gelip kafalardan seken topa son kafayı Djalma vurdu, top üstten dışarı çıktı. 28’de Ogün’ün ceza alanının dışından yerden sert şutu uzak direk dibinden dışarı çıktı. 31’de sahneye yine Yusuf çıktı; kaptanın 30 metreden kaleyi bulan frikiğini günün başarılı isimlerinden Lis iki hamlede kontrol etti. 36’da günün iyilerinden Tijaniç Romulo’yu gördü, o da bomboş ve daha müsait durumdaki Juan’a çıkardı; onun boş kaleye plasesi herkesin şaşkın bakışları altında uzak direği yalayarak dışarı çıktı! 37’de ise sahneye bir kez daha çıkan Yusuf’un nefis plasesini Lis adeta uzayarak direk dibinden aldı.

“GÜZELYALI BOĞASI” SAHNE ALINCA…

40’ta Romulo sahne aldı bu kez ve nihayet Göz Göz’ün geciken golü geldi; yine bir Tijaniç-Romulo paslaşmasında Romulo altı pastaki Juan’ı gördü; Brezilyalı bu kez kendisini affettirerek topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra sahanın yıldızı Romulo aldığı pasla soldan içeri girip ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu doksana takarak farkı ikiye çıkardı.

OGÜN’ÜN ŞIMARIKLIĞI, FOFANA’NIN TALİHSİZLİĞİ

İkinci yarıda da Romulo’nun adı vardı. 50’de ceza alanında önünde bulduğu topa plasesi uzak direk dibinden az farkla dışarı çıktı. 52’de Tijaniç’in soldan kullandığı kornerde oluşan karambolde Juan topu ağlarla buluşturdu ancak VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Şansalan Juan’ın kaleci Deniz’e faul yaptığına hükmederek golü iptal etti. 60’ta sahanın iyilerinden Tijaniç’in şutu rakibi de çarparak ağlarla buluştu ve skor 3-0’a geldi.

Stoilov takıma ilk müdahaleyi 63’ye yaptı; Fofana ve Matsuki’i içeri atarken Juan ve Tijaniç’i dışarı aldı. Ancak Fofana ilk atağında bileğine aldığı darbeden dolayı devam edemedi ve doğrudan hastaneye gönderilerek yerini Miroshi’ye bıraktı. Bu arada Nabil’in sert şutunu Lis güçlükle çeldi. 75’te Ogün şımarıkça ve gereksiz yere ikinci sarıdan takımını 10 kişi bıraktı. Formayı çekmenin sarı kart cezası gerektirdiğini biliyorsun, zaten sarı kartın var; hiç yakışmadı Ogün! Bir profesyonele bunu hiç yakıştırmadım. 79’da Matsuki’nin soldan kornerine Haliton’un güzel kafa vuruşunu Deniz güçlükle çeldi. 81’de Matsuki içeri sokulup bu kez kendisi vurdu ama top defansa çarptı. Stoilov 82’de İsmail ve Nazım’ı alıp Djalma ve Hugo’yu çıkardı. 87’de Göztepe defansından peş peşe iki oyuncunun dokunamadığı topu Aimbetov ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye indirdi. Sonrasında yine Romulo şov vardı; 90’da orta alanda götürdüğü topa çok sert vurdu ama Deniz güçlükle de olsa çıkardı. 92’de yine sert vurdu Brezilyalı ancak top üstten dışarı çıktı.

A.DEMİRSPOR’UN KADERİNİ BİRÇOK KULÜP YAŞAYABİLİR

Bir klasiğini sergileyerek maç başında “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” belgisini haykıran Göztepe tribünleri cezalı bazı bölümler dışında doluydu. Fakat bu maçta tribünlerin çok organize olamadığını gördüm. Konuk takım tribünündeki birkaç yüz A. Demirspor taraftarı ise maç boyunca geriye düşseler de maçtan sonra da takımlarını alkışlayıp desteklediler. Ligde kalması mucizelere bağlı bir takımı taraftarlarının yalnız bırakmaması, her şeye karşın desteklemesi anlamlıydı. A. Demirspor, maalesef sürdürülebilir olmayan bir çizgide; geçen sezonki kafaya oynayan takım nerede, bu sezon ki nerede?.. Bu bağlamda gerek Süper Lig gerekse alt liglerde birçok kulüp için alarm zilleri çalıyor. BJK bile ikinci fedadan söz ediyor! Liglerden çekilmek isteyen mi dersin, Türkiye Kupası’ndan çekilmek isteyen mi dersin… Futbolun ekonomi politiği, endüstriyel futbolun gereklerini kavrayamayanları elemine ediyor ister istemez.

BEKLENEN GÖZ GÖZ İÇİN…

Göztepe, 14 maçta topladığı 24 puanla altıncı sırada. Haftaya ise ligin dibindeki takımlardan Hatayspor ile Mersin’de karşılaşacak. Hep söylediğim gibi Göztepe’nin mental formunu ve istikrarını kazanıp Avrupa hedefi için ilerlemesi tribünü de motive edecek ve beklenen Göztepe’yi izleyeceğiz.