Hasan Âli Yücel İzmir’de anıldı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:44

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:44

Cumhuriyet Dönemi’nin eğitim neferlerinden, Köy Enstitüleri’nin kurucusu, Can Yücel’in babası Hasan Ali Yücel 64. ölüm yıl dönümünde Konak’ta anıldı. Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği iş birliğinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenen anma etkinliğinde Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerinden oluşan Mandolin Grubu konser verdi. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Gökhan Bal anma etkinliğinde konuşma gerçekleştirerek, "Yeni bir umut yaratmalıyız" dedi.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Gökhan Bal, yaptığı açıklamada Köy Enstitüleri modelinin tarihsel gelişimini ve eğitim alanındaki etkilerini değerlendirdi. Bal, "Türkiye’de eğitim sistemi ve demokrasi anlayışı zamanla değişime uğradı" ifadelerini kullandı. Bal konuşmasında temel değerler korunması gerektiğini vurguladı. Bal, Köy Enstitüleri’nin ilk uygulamalarının Çifteler ve Kızıltuğ'da başladığını, ancak zamanla Çifteler modelinin ön plana çıktığını belirterek "1941 yılında eğitim programlarının detaylandırılarak kayıt altına alındı, bu dönemde uygulanan sistem 1946 seçimleri sonrası önemli değişikliklere uğradı. Özellikle 1946’dan sonra, Köy Enstitüleri’nin temel felsefesi bozuldu ve Hasan Âli Yücel’in de bu nedenle görevden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ VE EĞİTİMDE GERİLEME

Bal, Türkiye’de eğitim ve demokrasi alanındaki gerilemelere de dikkat çekerek, öğrencilerin demokratik haklarını kullanmalarının zorlaştığını ifade etti. Anadolu köylüsünün ekonomik ve sosyal zorluklar içinde olduğunu, eğitime erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bal, "Öğrenciler okulda yeterli beslenemedi, barınma koşulları da yeterli değildi özellikle kırsal kesimde eğitim gören çocukların mağduriyet yaşadı” dedi.

"DEMOKRATİK DEĞERLERİ GÜÇLENDİRİN"

Bal, Türkiye’de demokrasiye duyulan özlemin arttığını belirterek, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bal, "Demokrasi sadece sandık başına gidip oy kullanmaktan ibaret değildir. Halkın yönetime katılımını sağlayacak daha güçlü mekanizmalar oluşturulmalıdır" dedi.

Türkiye’de yönetim anlayışında şeffaflık ve hesap verilebilirlik olması gerektiğini ifade eden Bal, belediyelerin ve yerel yönetimlerin de bu anlayışı benimsemesi gerektiğini belirtti. Yeni bir toplumsal bilinç yaratılması gerektiğini söyleyen Bal, demokratik değerlerin her alanda savunulması çağrısında bulundu.

"YENİ BİR UMUT YARATMALIYIZ"

Gökhan Bal, Türkiye’de demokrasi, eğitim ve sosyal adalet konularında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni bir umut yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ YÜCEL’İ YENİDEN ANLAMAK

Açılış konuşmalarının ardından “Hasan Ali Yücel’i Yeniden Anlamak” adlı panele geçildi. Yönlendiriciliğini YKKED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Ayfer Kocabaş, Prof. Dr. Doğan Göçmen ile aynı zamanda Hasan Ali Yücel’in torunu ve YKKED kurucularından olan Prof. Dr. Güzel Yücel Gier konuşmacı olarak yer aldı. Güzel Yücel Gier, Hasan Ali Yücel’in edebi yönünü anlatırken, Prof. Dr. Doğan Göçmen Yücel’in filozof yönü, Kocabaş ise devlet adamlığı hakkında konuştu.