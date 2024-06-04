İzBB’den Kurban Bayramı için bağış kampanyası

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlara destek olmak için dayanışmayı büyütüyor. Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere 800 gramlık konserve kavurma dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların dayanışmaya katılması için nakdi bağış ve canlı hayvan bağışı kampanyası başlattı. Bugün başlayan nakdi bağış kampanyası 13 Haziran saat 23.59’a kadar sürecek. Yurttaşlar 12 bin 500 bin TL bedeli olan küçükbaş hayvan ya da yine 13 bin TL değerindeki büyükbaş hayvan hissesi alıp bağışlayabilecek. Kampanyaya destek olmak isteyenler belediyeye başvuru yaparak sisteme dâhil olabilecek.

ADRESTEN TESLİM DE ALINABİLİR

Canlı hayvan bağışı yapmak isteyenler ise ya kurbanlık hayvanları toplama alanına getirecek ya da bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden başvuru yaparak belediye ekiplerinin adresten almasını sağlayabilecek. Canlı kurbanlık hayvanlar 15-16-17 Haziran (Arife, bayramın birinci ve ikinci günü) tarihlerinde teslim alınacak.

“DESTEK OLALIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde İzmirlilere seslenerek “Mutfakta yangın var. Alım gücü gittikçe düşüyor. Bu günleri birlikte atlatacağız. Dayanışmayı büyütelim, kampanyaya destek olalım” dedi.

BAYRAM BİTİMİNDE DAĞITIM BAŞLAYACAK

Kurban bağışları tutanak doldurularak Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından teslim alınacak ve belediyeye ait mezbaha noktalarına ulaştırılacak. Mezbaha Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen kurbanlık canlı hayvanların kesim işlemleri İslami usullere göre veteriner hekim gözetiminde, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunmasıyla yapılacak. Kesim işlemi sonrasında etler hijyenik ortamda konserve kavurma haline getirilip dağıtılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na soğutuculu araçlarla teslim edilecek. Konserve kavurmalar ihtiyaç sahibi yurttaşlara Kurban Bayramı’nın ardından dağıtılmaya başlanacak.

Mezbaha merkezleri ve toplanma alanları şu şekilde:

Bergama Mezbahası (İslamsaray Mah. Adnan Menderes Cad. 6. Sk No:9) 232. 616 33 90

Kiraz Mezbahası (Cumhuriyet Mah/ Sebahattin Ener Sokak/ No:2) 232. 293 48 70

Tire Mezbahası (İhsaniye Mah. Fatih Sultan Mehmet Sk. No:90 ) 232. 293 94 66

Menemen Türkelli Mezbahası (Fatih Mah/ Özgürlük Cad/ No:3/12) 232. 293 94 64

Urla Mezbahası (Yelaltı Mah. Mezbaha Sk. No:27 Urla) 232. 293 42 04

Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı-Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı

Bayraklı Doğançay Mezarlığı Yanı

Gaziemir-Atıfbey Mahallesi Migros Arkası Sarnıç Yolu Üzeri