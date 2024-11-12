İzmir Barosu: Çocukların yaşamaları siyasi iktidarın sorumluluğudur!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:19

Güncelleme: 12.11.2024 - 19:19

İzmir Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileyi bir yılda 18 kere ziyaret ettildiğini açıklamasına tepki gösterilerek, “Bu on sekiz ziyarette çocukların babalarının cezaevinde kalmakta olduğunun, annelerinin çocukların bakımlarını desteksiz bir şekilde tek başına üstlendiğinin anlaşılamamış olması mümkün değildir. Tek bir ziyarette bile tespit edilebilecek barınma ihtiyacını gidermek için bildirimde bulunma yükümlülüğü olan Bakanlık, bunun yerine bildirimde bulunmamayı ve on sekiz ziyaret gerçekleştirerek iş takvimini doldurmayı seçmiştir. Bakanlığın söz konusu ihmali nedeniyle refakatsiz bırakılan çocuklar, ‘birbirlerine’ emanet edilmiş ve çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdir. Hiçbir kelime, barakada yaşamak zorunda bırakılan, o barakada çıkan yangında hayatını kaybeden beş çocuğun acısını anlatamaz. Ulusal ve uluslararası normlarla hakları koruma altına alınan, birer özne olarak bu dünyada var oluşlarını kutladığımız çocukların yaşam hakkı gibi en temel haklarının dahi korunamadığı bir kâbusu yaşıyoruz” denildi.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İktidarın yaşanan derin yoksulluğu göz ardı etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, “Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek sağlayamayan, temiz içecek suyu temin edemeyen, barakalarda çocukları yalnız bırakan siyasi iktidarın önlenebilir tüm çocuk ölümlerinin sorumlusu olduğunu biliyoruz. İzmir Barosu olarak, çocukların yaşam hakkının ellerinden alınmadığı günlere olan inancımızla, gerçek sorumluların cezalandırılması ve tüm çocukların sağlık ve mutlulukla yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.