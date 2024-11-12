5 kardeş yaşamını yitirmişti... Anne serbest bırakıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi. Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 kardeş yaşamını yitirmişti... Anne serbest bırakıldı
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 18:27

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.


Etiketler: #İzmir #soba #kardeş #anne

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