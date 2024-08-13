İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Merih Demiral açıklaması

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:35

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:35

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, EURO2024'te "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi. Kamuoyunda oluşan "Merih Demiral'ın heykeli dikilecek" haberleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Altan İnanç'tan yalanlama geldi.

"HEYKEL DİKME KARARI YOK"

İnanç yazılı olarak yaptığı açıklamada "12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, ‘bozkurt işareti’ yapan futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir. İzmir’e milli futbolcu Melih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" ifadelerini kullandı.