Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği iddia edilmişti: CHP'den açıklama!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:02

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:12

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdiği ileri sürülmüştü.

CHP'den yapılan açıklamada meclis kararı alınmadığı önergenin komisyona gönderildiği ifade edildi.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir."