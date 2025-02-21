İzmir Kent Konseyi ve ÇYDD İzmir’de yeni dönem

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

İzmir’in en önemli STK’lerinden olan İzmir Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nde bayrak değişimi yaşandı. İzmir Kent Konseyi’nin 23. seçimli genel kurulunda Özgür Topaç başkanlık görevini devralırken ÇYDD İzmir Şubesi’nde de Aslı Tamtürk başkan seçildi.

Yeni dönem hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Özgür Topaç, konseyin yapısında temel değişiklikler yapacağını aktararak 520 olan paydaş sayısını 1500’e çıkarmak istediğini belirtti. Topaç, “Öncelikle, demokratik bir kent konseyi istiyorum ve tüm toplum kesimlerinin sesinin duyurulabildiği bir yapı kurmak istiyorum. İkinci olarak eşitlikçi bir kent konseyi hedefliyorum. Tüm paydaşlarımızın, sivil toplum örgütleri, odalar, barolar ve sendikaların eşit bir şekilde kendilerini ifade edebileceği ve olanaklara eşit şekilde sahip olabileceği bir kent konseyi oluşturmayı amaçlıyorum” dedi. Topaç, İzmirlileri de konseye davet etti.

TAMTÜRK: EĞİTİME DESTEK ARTACAK

ÇYDD İzmir Şubesi’nde Onur H. Ertürkan’dan bayrağı devralan Aslı Tamtürk de Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlama konusunda kararlılıklarını dile getirerek “Çağdaş Etkinlik Merkezlerimizi yaygınlaştırarak gençlerin ve çocukların eğitime destek çalışmaları ile zihinsel, sosyal, kültürel gelişim olanaklarını artıracağız” dedi. İzmir’deki belediyelerle işbirliği yaparak sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki semt merkezleri sayısını artıracaklarının altını çizen Tamtürk, Atatürk ilke ve devrimleri, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğü ile insan haklarına bağlılık doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.