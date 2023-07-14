Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:43

Son günlerde İzmir Alsancak Limanı’nın satışı ile ilgili dedikodular aldı başını gitti.

Hatırlayacağınız üzere, İzmir Alsancak Limanı, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş, 2021 yılında ise limanın Varlık Fonu ile liman ve lojistik yatırımları yapma amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Abu Dhabi Port tarafından satın alındığı iddia edilmişti.

Hatta Körfez ülkelerine satışı için müzakere yapıldığı dilden dile yayıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise satış ile ilgili görüşmeyi doğrulasa da potansiyel alıcı ya da telaffuz edilen satış rakamı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Hali hazırda TCDD tarafından işletilen limanın akıbeti ne olacak herkes onu merak ediyor.

Görünen o ki Ege’nin incisi İzmir Limanı da elden gitmekte.

Zaten limanın kimlere satıldığından ziyade bizleri üzen İzmirlinin iradesini hiçe sayarak böylesine önemli bir özelleştirme kararının verilmesi.

Kimse bizlerden, tatmin eden bir gerekçe açıklanmadan satış kararını kabul etmemizi beklemesin lütfen!

Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve bölge halkının görüşü alınmadan satışa çıkarılması da asla kabul edilemez.

İzmir Limanı bir simgedir, İzmir’in kalbidir.

Dört buçuk milyon İzmirlinin hakkı vardır orada…

Ben yaptım oldu anlayışı ile bir oldubittiye bu şehir izin vermez.

İzmirliler, AKP iktidarı boyunca Cumhuriyet devrimi ile bu vatana kazandırılan tüm değerlerin birer birer satıldığını unutmadı.

Bu dönemde, 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış-devir işlemleri yapıldı.

Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı.

Ne acı değil mi?

Öyle ki bu ülkede 1986'dan beri yapılan özelleştirmelerin yüzde 89'u AKP iktidarında gerçekleşti. 1986 yılından AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar 8 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken, 2002’den günümüze toplam 63 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.

AKP Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekelerini ve arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere verdi.

Türkiye AKP’nin 20 yılında ülkenin tüm kamusal iktisadi birikiminin satılmasına, tasfiyesine ve özelleştirilmesine tanık oldu ve sonuçta elde edilen gelir borç ödemelerine ve inşaata gitti.

Maalesef elde avuçta bir şey kalmadı.

20 yıldır tüm bunlara şahit olan İzmirli ise kararlı bir duruş sergileyecektir.

Ben bundan eminim.

Kimse İzmir Limanı’nın bir oldubittiyle birilerine peşkeş çekilmesine göz yummayacaktır.

Bu ülke taşıyla toprağı ile hepimizin.

İzmir Limanı da öyle.

Gelin bu durumun takipçisi olalım.

Olalım ki İzmir Limanı da son 20 yılda heba edilen diğer kamu mallarına benzemesin!