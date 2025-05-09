İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası kaderine terk edilmesin

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 04:00

İzmir’in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan eski elektrik fabrikası, 1989 yılında kapatılarak kullanım dışı bırakıldı. İzmir’in elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 1928 yılında kurulan tarihi elektrik fabrikasına 1963 yılında stajyer mühendis olarak girdiğini ve 1964’te müdürlük görevine geldiğini aktaran Süha Tarman, fabrikanın geçmişine ve bugünkü durumunu anlattı.

‘TRAMVAY İÇİN KURULDU’

Fabrikanın 40 bin KW gücüyle İzmir’in elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu karşıladığını belirten Tarman, o dönem için fabrikanın sadece İzmir değil, Türkiye genelinde de önemli olduğunu vurguladı. Tarman, “Bu santral Türkiye’deki buharla çalışan santrallar arasında ilk 10’a giriyordu. Kuruluş amacı tramvaya enerji vermekti ama daha sonra tüm kente hizmet verdi” dedi. Santralın son yıllarda gündeme gelen gökdelen projelerine konu olmasıyla ilgili Tarman, “Gökdelen yapılmasını isteyenler var. Tabii isteyen çok olur ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silahtarağa Elektrik Santralı’nı kimseye vermedi. Hâlâ müze ve küçük bir fabrika olarak kullanılıyor. İzmir’de de aynısı yapılabilir. Bakımsız bırakıldı. Ne çatısı kaldı ne kazanı. Çöktü. İçinde doğru dürüst bir makine yok artık. Ancak başka yerlere verilen cihazlar geri getirilebilir, kitaplar, fotoğraflar, belgeler sergilenebilir. Bu tesis, İzmir’in ve Türkiye’nin sanayi tarihidir. Onu korumazsak, gelecek kuşaklara anlatacak bir hikâyemiz kalmaz” diye konuştu.