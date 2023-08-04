İzmir’de çığırtkan ve hanutçu operasyonu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:47

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Alsancak bölgesinde, çığırtkan ve hanutçulara yönelik operasyon düzenledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yurttaşları rahatsız edenler belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Artan şikayetler üzerine Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yoğunlaştırılan denetimlerin ardından son 7 ayda çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen 22 işyeri hakkında ruhsat iptali dahil süreli kapatma kararları alındı. Ayrıca 325 idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek toplamda 200 bin 525 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

İzmirli yurttaşlar da 153’ü arayarak çığırtkan ve hanutçularla ilgili şikayette bulunabiliyor.