İzmir’de dış cephe aydınlatmalarında yeni dönem

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:22

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre ve insan sağlığını korumak şehrin estetiğini korumak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği doğrultusunda meslek odaları ve üniversitelerin görüşünü alarak hazırlanan binaların dış cephelerinin aydınlatması ile ilgili uyulacak kriterleri içeren "İzmir Bina Dış Cephe Aydınlatmaları Uygulama Esasları Taslağı" ilerleyen günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

ENERJİ TASARRUFU DA SAĞLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan taslakta İzmir, dört bölgeye ayrıldı. Her bir bölge özelinde ulusal standartlara uygun renk sıcaklığı, ışık akısı, ışık şiddeti, kaynak yoğunluğu, yüzey parıltısı değerleri belirlendi. Üçüncü bölgede kentsel kullanım alanları olan İzmir Körfezi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundaki meydanlara bakan binalar, özellik arz eden yapılar, çok yüksek yapılar ile turizm alanlarındaki yapılar yer alıyor. Bu bölgedeki yapılar da ayrıca kendi içinde gruplara ayrıldı ve her bir grup için uyulması gereken zorunlu kriterler belirlendi. Uygulama ile birlikte mevut binalardaki dış cephe aydınlatmaları belirlenen kriterlere göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca dış cephe aydınlatmalarının 23.00-02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00’den sonra da kapatılması zorunlu hale getirilecek. Karartma ve kapatma uygulamalarıyla enerji tasarrufu da sağlanacak. Aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacak. Yeni yapılacak aydınlatmalı binalar için hazırlanacak dış cephe aydınlatma projesi ilçe belediyesine sunulacak ve binanın ruhsatlandırma aşamasında önemli kriter olacak.