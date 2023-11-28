İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı- Üçkuyular arası arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada özellikle Üçkuyular İskelesini etkileyen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile Bostanlı- Üçkuyular arası arabalı vapur seferlerinin saat 11.20 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesini etkileyen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile "Bostanlu-Üçkuyular" hattı Arabalı Vapur seferleri saat 11.20 itibari ile iptal edilmiştir" denildi.
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