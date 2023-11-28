İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:46

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada özellikle Üçkuyular İskelesini etkileyen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile Bostanlı- Üçkuyular arası arabalı vapur seferlerinin saat 11.20 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesini etkileyen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile "Bostanlu-Üçkuyular" hattı Arabalı Vapur seferleri saat 11.20 itibari ile iptal edilmiştir" denildi.