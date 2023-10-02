İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli

Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:14

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:14

İzmir’de şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada "Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen Kuzey/Kuzeydoğu (NNE) yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle, Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.