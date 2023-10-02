İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.
İzmir’de şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada "Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen Kuzey/Kuzeydoğu (NNE) yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle, Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
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