İzmir’in ‘El Sistema’sı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Barış Çocuk Orkestrası, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara müzik eğitimi sunarak onların yaşamlarını değiştiren önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Opera sanatçısı Selmin Öney Günöz’ün önderliğinde, “Her çocuğun sanat eğitiminden yararlanma hakkı vardır” ilkesine dayanan bu proje, çocukların sadece müzik yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları sokağın tehlikelerinden de koruyor. El Sistema modelini İzmir’e taşıyan orkestra, şimdiye kadar pek çok ulusal ve uluslararası sanatçıyla sahne aldı, 160 öğrencisine eğitim veriyor ve daha birçok çocuğa umut olmayı sürdürüyor.

EL SİSTEMA MODELİ

El Sistema’nın, bir müzik programının nasıl büyük müzisyenler yetiştirebileceğine ve aynı zamanda bir milletin yardıma ihtiyaç duyan yüz binlerce çocuğunun yaşamını, geleceğini nasıl kökten değiştirebileceğine dair uygulanmış olağanüstü bir model olduğunu ifade eden Günöz,“El Sistema,bir müzik eğitim programından çok daha fazlasıdır. Müzikle var olan birlikteliğin, buluşulan ortak paydanın sağladığı barış, projenin belki de en çarpıcı kısmıdır. Bu modeli İzmir’in Kadifekale, İkiçeşmelik, Eşrefpaşa bölgesinde hayata geçirdik ve uluslararası El Sistema oluşumunun Avrupa üyesi olmaya hak kazandık” dedi. Uygulamada, yetenek taraması olmadığını dile getiren Günöz, “Katılmak isteyen her çocuk kabul edilmektedir. Eğitim boyunca, hiçbir çocuk yeteneksizliğiyle yüzleştirilmeyip kazanılmaya çalışılmaktadır. Aralarında çok yetenekli olanlar da müzik eğitimi veren okullara yönlendirilmektedir. Amacımız sanatçı yetiştirmek değil, çocukları sokağın tehlikelerinden müzik aracılığıyla korumaktır” ifadelerini kullandı. Orkestra, 10. kuruluş yıldönümünü İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği özel bir konserle kutladı. Konserde, piyanist Gülsin Onay’a Mozart’ın 20 numaralı piyano konçertosu Romanz bölümünde eşlik etti. Orkestrayı ITU Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, virtüöz keman sanatçısı ve orkestra şefi olarak kariyerini sürdürmekte olan Hakan Şensoy yönetti. Bugüne kadar, İdil Biret, Gürer Aykal, Can Çakmur, Howard Griffiths, Burhan Öçal, Üç Tenor, Tolga Taviş, Rengim Gökmen, Çağ Erçağ, İris Şentürker gibi sanatçılarımızla birlikte sahne alan Barış Çocuk Orkestrası, birçok başarıya imza attı. 30’dan fazla konser veren Barış Çocuk Orkestrası’na 7 öğretmen tarafından eğitim veriliyor ve 160 öğrenciyle çalışmalarına devam ediyor.