İZSMMMO’dan kadına yönelik şiddete tavır

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:35

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde düzenlediği “Panelin Adı Yok” etkinliğiyle kadına yönelik şiddete karşı kararlı bir duruş sergiledi. Etkinlikte, şiddetin sadece bireysel bir trajedi değil, toplumsal vicdanı yaralayan büyük bir insanlık suçu olduğu çarpıcı bir şekilde vurgulandı. Toplumun her kesiminden yoğun katılımla gerçekleşen panel, farkındalık yaratma ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme adına örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti. Kadına yönelik şiddetin bireylerin ötesinde, toplumun geleceğini tehdit eden büyük bir sorun olduğunu belirten İzmir SMMM Odası Başkan Yardımcısı Fatma Karakan, “Kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü ve eşitliği, bir toplumun adalet terazisinin en temel göstergesidir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireylerin değil, toplumun vicdanını yaralayan büyük bir insanlık suçudur. Bugün burada dayanışmayı güçlendirmek ve bu hayati meseleye karşı farkındalık yaratmak adına önemli bir adım atıyoruz” dedi.

UZMANLARIN KATKILARIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına farklı alanlardan gelen uzmanların görüşlerine yer verildi. Panelde, Prof. Dr. Asuman Altay, kadınların güçlendirilmesinin toplumsal gelişim için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Av. Zöhre Dalkıran ise İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun’un etkin bir şekilde uygulanmasının, şiddetle mücadelede temel bir gereklilik olduğunu belirtti. Tülin Osmanoğulları, toplumsal dayanışmanın kadın cinayetlerini önlemedeki önemine vurgu yaparken, Aslı Tamtürk, ekonomik ve sosyal hakların güçlendirilmesinin kadınları şiddetten koruma üzerindeki kritik etkisini anlattı. Psikolojik destek mekanizmalarının önemine dikkat çeken Sena Toros ise mağdurların iyileşme sürecindeki hayati katkıyı ortaya koydu. Birsel Kılınçcı ise sanat ve edebiyatın kadınların sesini duyurmada ve farkındalık yaratmada etkili bir araç olduğunu vurguladı. Panelin moderatörü Jale Harmandalı, tartışmaları etkili bir şekilde yönlendirerek konuşmacıların önemli katkılarını öne çıkardı ve dinleyicilerle zengin bir diyalog ortamı oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

“Panelin Adı Yok” etkinliği, İzmir genelinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadına yönelik şiddete karşı verilen güçlü mesajlar, toplumun farklı kesimlerinde farkındalık yaratılmasına katkı sağladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan etkinlik içerikleri yoğun ilgi gördü ve bu anlamlı çabanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. “Panelin Adı Yok” etkinliği, yalnızca farkındalık yaratmakla kalmayıp sosyal sorumluluk projeleriyle de anlam kazandı. İzmir’deki orman yangınlarında kaybedilen ağaçların anısına, Tema Vakfı iş birliğiyle panelistler adına fidan bağışları gerçekleştirildi. Bu bağışlarla hazırlanan sertifikalar, etkinlik sonunda konuşmacılara takdim edilerek çevre bilincine ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekildi. Etkinliğin düzenlenmesinde, İZSMMMO Sosyal Etkinlikler ve Basın Yayın Kurulu ile Kurumsal İletişim ve Basın Yayın Sorumluları önemli rol oynadı. Organizasyonda emeği geçen uzmanlar, sponsorlar ve katkı sağlayanlar teşekkür sertifikalarıyla onurlandırıldı. Ana sponsor Tamofis Working, Za Hazır Beton ve Efil Design firmalarının destekleri, etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağladı. İzmir genelinde geniş yankı uyandıran etkinlik, dayanışma ve iş birliğinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan İzmir SMMM Odası Başkanı Mehmet Kuzu, kadına yönelik şiddetin toplumun geleceğini tehdit eden bir mesele olduğunu vurguladı. Kuzu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun görevidir. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir şekilde yaşayabildiği bir toplum, adaletin ve ilerlemenin teminatıdır. Bugün burada sergilenen dayanışma, bu mücadelenin temel taşıdır. İzmir Mali Müşavirler Odası olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

BUGÜN YAKTIĞIMIZ FARKINDALIK MEŞALESİ...

Etkinlik şu güçlü mesajla sona erdi: “Bugün yaktığımız farkındalık meşalesi, yalnızca burada kalmamalı, toplumun her kesimine ulaşarak daha geniş bir dönüşümün ateşleyicisi olmalıdır. Daha adil, daha özgür ve daha umut dolu bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz.”