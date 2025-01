Kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:36

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde, ‘Hem İşte Hem Eğitimde Programı’ (HİHE) kapsamında düzenlenen kadınlara yönelik ücretsiz CNC operatörlüğü kursu eğitimleri Toros Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Konak İş Eğitim Merkezi’nde başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından eğitim almaya hak kazanan 18-30 yaş aralığındaki 12 kadın, hem istihdama atılmaya hem de akıllarda ‘erkek mesleği’ olarak yer edinen CNC operatörlüğünde tabuları yıkmak için ders başı yaptı. Kadın kursiyerleri ilk eğitim gününde yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CNC operatörü adayı kadınları tebrik ederek istihdam sürecinde de gereken desteği vereceklerinin altını çizdi.

BAŞKAN MUTLU: KADINLAR GÜCÜNÜ GÖSTERECEK

Ücretsiz CNC operatörlüğü kursu ile kadının istihdamın her alanında yer alabileceğini göstereceklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bir kadın belediye başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren en çok istediğim şey Konak’ta kadınların daha görünür olması. Bugüne kadar erkek işi olarak bilinen her meslek dalında aslında kadının da olabileceğini, kadının da bunu başarabileceğini ve var olabileceğini gösterebilmek. Kadınların hem üretimde hem sosyal hayatta daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlar, Konak’ta, kentimizde ve her yerde gücünü gösterecek. Bunun için bütün mücadelemiz. Hepinizin çok başarılı olacağına, iyi işler yapacağına inanıyorum. Biz aynı zamanda işe başlayanların en büyük kaygılarından biri olan ‘Çocuğumu nereye bırakacağım?’ kısmında da varız. Bunun için ücretsiz oyun evlerimiz var. Bu dönem amacımız kadınların her yerde olması, bütün gücünü göstermesi ve görünür olması” dedi.

ÜRKMEZ: MESLEK EDİNMEK BAĞIMSIZLIĞIN İLK ADIMI

Eğitime katılıp meslek edinmek için çaba gösterecek tüm kadın kursiyerlere ve iş birliği için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür eden İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, “Bir insanın en temel hakkı özgürlük ve bağımsızlık. Meslek edinmeyi de bu bağımsızlığın ilk adımı olarak görüyorum. Çünkü ancak özgür ve bağımsız olduğumuz zaman seçim yapma hakkına sahibiz. Umarım hepimiz bu özgürlüğe sahip oluruz. Hiç kolay değil özellikle kadınlar için daha zor bağımsız olmak. Ne yaparsak yapalım hep bir yerden aşağıya doğru çekiş oluyor. Onun için daha fazla çalışmamız ve daha çok destek almamız gerek çevremizden. Burada olduğunuz ve çabanız için teşekkürler. Sizler bu programın liderlerisiniz, birlikte yeni programları da şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ELBİRLER: BU PROGRAM BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler ise 12 hafta sürecek program kapsamında kadın kursiyerlere eğitim görecekleri alanlardan bahsederek, şunları söyledi: “Biz kendimizi sizin yol arkadaşınız olarak görüyoruz. Hem İşte Hem Eğitimde Programı bizim gözbebeğimiz. Sizin eğitimini aldığınız alanlarda halihazırda çalışan kadın arkadaşlarımız var. Sizleri onlarla buluşturacağız, fabrika ziyaretlerimiz olacak. Bu işin eğitimini bitirip sınavı geçtiğinizde nasıl bir çalışma ortamının sizi beklediğini göreceksiniz.”

GÜNEŞ: ERKEKLER GİBİ KADINLAR DA HER ALANDA VAR OLABİLİR

Eğitime katılmaya hak kazanan CNC operatörü adayı kadın kursiyerlerden biri olan 27 yaşındaki Berna Güneş, “Yetkinliği olan bir mesleğe geçmek istiyordum. Bu meslekte bir kadın olarak var olmak beni çok mutlu eder. Bu kurs bana oldukça güven verdi ve mutlu oldum. İnci Vakfı ve Konak Belediyesi’ne bize bu kurs imkanını sağladığı için çok teşekkür ederim. Ben işlere kadın erkek olarak bakmıyorum. Erkekler her alanda var olabildiği gibi kadınlar da var olabilir. Çok heyecanlıyım ve kursun ardından istihdam sürecinde de yanımızda olacaklarını bilmek güven veriyor” diye konuştu.

SEVEN: YAPABİLİR MİYİM DİYE KORKMUYORUM

Kadınların bu alanda daha çok var olabilmesi gerektiğini söyleyen bir diğer kursiyer 29 yaşındaki Ayşe Seven, duygularını şu sözlerle aktardı: “Üretimde kadın istihdamının artmasına yönelik böyle bir desteğin ve eğitimin verilmesi çok güzel. Kadınların bu alanda sayılarının artmasını hem istiyorum hem ben de bu yolda devam ediyorum. Yapabilir miyim diye asla korkmuyorum. Eğitim sürecinin ardından istihdama atılana kadar her aşamada yanımızda olacaklar. Arkamızda bu kadar güç ve destek varken korkacak hiçbir şey yok.”