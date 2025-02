Karabağlar’a 6 Şubat Anı Parkı yapılacak

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:15

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü kapsamında Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT’a tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesini ziyaret etti. Türkiye’nin en büyük kapalı alan AKUT yerleşkesini gezen Başkan Kınay AKUT ekibiyle de bir araya geldi. Başkan Kınay’a AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Ezgi Aktaş eşlik etti.

Ziyaret sırasında Başkan Kınay, AKUT gönüllülerinin afetlerde gösterdiği özverili çalışmalar hakkında duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Kınay, "Sizler bu ülkenin her toprağında iz bırakan kahramanlarsınız" diyerek, AKUT gönüllülerinin afet bölgelerinde gösterdiği dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kendi kişisel deneyiminden de bahseden başkan Kınay, 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonrası AKUT ile tanıştığını ve o günden sonra afetlere karşı bilinçlenip hazırlıklı olmanın gerekliliğini fark ettiğini söyledi.

"TEDBİR ALMALIYIZ"

Başkan Kınay, afetlerin doğal bir olay olduğunu ancak insani ihmallerin ve yanlış yapılaşmaların büyük felaketlere yol açtığını vurgulayarak "Afetlere karşı tedbir almak sorun oluşmadan önce önlem almak zorundayız. Sorun sonrası değil öncesinde tedbir alarak hazırlıklı olmalıyız. Ülke olarak hep kahramanlarımız sayesinde ayakta kalıyoruz ama esas mesele kayıpları en aza indirecek sistemleri oluşturmak" dedi. Kınay afetlere karşı devletin ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

"BU KIRMIZI MONT GÜVENİN VE UMUDUN SEMBOLÜDÜR”

Başkan Kınay, AKUT’un gücünün ve başarısının, gönüllülerinin fedakârlığında yattığını belirterek, "Bu kırmızı mont güvenin ve umudun sembolüdür. Her türlü zorluğa rağmen hayatlarından zaman ayırarak ve kendi imkânlarıyla insanlara yardım eden sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı. Afetlerde yaşanan kayıpların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini, buna yalnızca afet sonrası değil, her an hazırlıklı olunarak engel olunabileceğini söyledi.

6 ŞUBAT ANI PARKI YAPILACAK

Başkan Kınay ziyaretinde depremlerin unutulmaması için bir "6 Şubat Anı Parkı" yapılacağını söyledi. Kınay, "Meclis kararıyla mevcut parklarımızdan birine '6 Şubat Anı Parkı' adını veriyoruz. Bu park, sadece bir isim olarak kalmayacak, yaşatılacak ve bu acıların unutulmaması için bir simge olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu. Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak, hem afetlere karşı farkındalık oluşturmak hem de toplumu bilinçlendirmek adına bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut Başkan, Kınay’a ve Karabağlar Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ergut "Sizin ve Karabağlar Belediyesi’nin yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor" diyerek, Başkan Kınay’a çiçek takdim etti. Ergut AKUT gönüllülerinin desteğiyle büyük operasyonları ve afet müdahalelerini daha etkin bir şekilde yapıldığını belirterek Karabağlar Belediyesi'nin sağladığı lojistik desteğin de çok kıymetli olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLEŞKESİ

Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi, AKUT’un Türkiye'deki en büyük kapalı alan yerleşkesi olarak dikkat çekiyor. 2020 yılından bu yana eğitimlerin, seminerlerin ve tatbikatların düzenlendiği ve lojistik üs görevi gören yerleşkede 105’i operasyonel olmak üzere toplamda 150 gönüllü afetlere müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.