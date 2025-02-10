Karşıyaka’nın yeni hayvan barınağı için ilk kazma vuruldu

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:09

Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı’nda meydana gelen yangın felaketinden etkilenen hayvan barınağını yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. Yangın sonrasında yıkılan barınağın yerinde; örnek bir hayvan yaşam, bakım ve tedavi merkezi yaratılacak. Bakioğlu Holding’in destekleriyle, belediye ekipleri tarafından hayata geçirilen yeni proje, yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanacak. Hemen ardından, geçici olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin barınaklarına emanet edilen can dostlar da Karşıyaka’daki yeni merkeze geri getirilecek.

“VETERİNERLİK HİZMETLERİNDE ÖNCÜYÜZ”

Bürokratları ile birlikte barınak alanında incelemelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hazırladığımız proje doğrultusunda Karşıyakamıza, Türkiye'nin en kapsamlı ve modern hayvan barınaklarından birini kazandıracağız. Bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımıza en iyi şartlarda hizmet vereceğiz. Burası aynı zamanda hayvanseverlere de açık olacak, sahiplendirme seferberliğimizi güçlendirecek örnek çalışmalar yapacağız. Projemize destek sağlayan Bakioğlu Holding’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, veterinerlik alanında İzmir’de öncü konumda olan bir belediyeyiz. Bu yeni merkez ile birlikte hizmetlerimizi daha da iyi noktalara taşıyacak, Türkiye’ye örnek olacağız” diye konuştu.

NELER YAPILACAK?

Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nin içinde bulunan söz konusu alanda, Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan mimari proje doğrultusunda yeni kanuna uygun ve örnek niteliğe sahip bir hayvan bakım tesisi ve yaşam alanı inşa edilecek. Tesiste köpekler için sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için de yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkı yapılacak. Hayvanseverler, tesisi gezip hayvanlarla ilgilenebilecek; merkezde hayvanlara yönelik etkinlik, sosyal sorumluluk projesi, sahiplendirme ve bağış kampanyası gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nin, inşa edilecek yaşam merkezi dışında kalan alanları da tadilattan geçirilecek. Barınma alanlarından ameliyathanelere kadar kapsamlı yenileme ve onarımlar yapılacak. Bu sayede barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada sunulacak.