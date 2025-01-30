Kemalpaşa’da ücretsiz hastane seferleri başlıyor

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:58

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediye yurttaşlardan gelen talep üzerine, otobüs garajı ve devlet hastanesi güzergahında ücretsiz şehir içi hastane servisi hizmeti başlıyor. 3 Şubat Pazartesi Günü başlayacak olan seferler vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak. Hafta içi her gün sabah 08:30’da başlayıp 8:45’te dönüş, 13:00’da başlayıp, 13:45’te dönüş olmak üzerine 4 sefer yapılacak. Ayrıca cuma günleri varış ve kalkış noktalarından bir tanesi, Kemalpaşa Ziraat Odası (Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri atlı) olacak. Konu ile ilgili vatandaşların bilgilenmesi ve yapılan hizmetin efektif şekilde kullanılması için, ilgili mahalle muhtarları Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

KEMALPAŞA’MIZA HAYIRLI OLSUN

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen konuşmasında, ‘Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde bizlere iletilen önemli konulardan biri şehir içi ulaşım sorunuydu. Özellikle otobüslerin geçmediği, ilçemizin yukarı kısmında yer alan Soğukpınar ve Atatürk mahallerinde önemli bir talebe karşılık verecek seferlerimiz, otobüs garajı ve hastane güzergahında gerçekleşecek. Hafta içi her gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ücretsiz şehir içi hastane seferlerimiz Kemalpaşa’mıza hayırlı olsun” dedi.