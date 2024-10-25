Konak Belediyesi’nden gençler için iki protokol birden

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:22

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:22

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği çalışmalarına önem veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eğitim ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken iki sivil toplum kuruluşu ile protokol imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol törenlerinde, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ve Pi Gençlik Derneği Temsilcisi Seda Şahin ile birlikte iki ayrı protokole imza atan Başkan Mutlu, yapılan iş birliklerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

MUTLU: BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hayata geçirilecek çalışmalardan büyük heyecan duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Sivil toplum, demokrasi ve toplumsal yaşamın dinamik bir parçasıdır. Yerel yönetimlerin etkinliğini artırmak ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmek konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Bugün imzaladığımız protokoller de belediyemizin topluma daha iyi hizmet ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt vermesi açısından son derece önemlidir. Birlikte çalışarak eğitimden genç projelerine kadar birçok alanda başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

PROTOKOLLER NELERİ KAPSIYOR?

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim atölyeleri, mesleki eğitim, kültür sanat çalışmaları ve toplumsal hizmet alanlarında örnek iş birlikleri hayata geçirilecek. Ayrıca Konak Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü proje ve programların yaygınlaştırılmasına da destek sağlayacak. Pi Gençlik Derneği ile imzalanan protokol doğrultusunda ise Konaklı gençler için ortak projeler üretilecek ve karar alma mekanizmalarına katılımları noktasında çalışmalar gerçekleştirecek. Öte yandan Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yabancı gönüllüler ile Konaklı gençler için semt merkezleri ve gençlik merkezlerinde ücretsiz eğitim atölye çalışmaları düzenlenecek.