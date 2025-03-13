Konak’ta çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:57

Konak Belediyesi’nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesiyle ortaklaşa yürüttüğü “Eğlen & Öğren” projesi, Ballıkuyu Semt Merkezi’nde başladı. Haftada bir gün 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen proje kapsamında çocuklar öğrenme süreçlerini sanatla ve eğlenceli etkinliklerle pekiştiriyor. Başladığı günden itibaren derslere koşa koşa gelen öğrenciler, Türkçe ve matematiği öğrenirken, bir yandan da el becerilerini geliştiren etkinliklere katılıyor. Derslere eğlenceli bilim, kitaba yolculuk, akıl oyunları, satranç, müzik, resim, el becerisi, düşünceye yolculuk, dans, tiyatro ve spor etkinlikleri eşlik ediyor.

EĞİTİM, KÜLTÜRLE HARMANLANIYOR

Çocukların gelişiminin etkinliklerle desteklendiği ve eğlencenin, öğrendiklerini pekiştirmede araç olarak kullanıldığı proje kapsamında kültür etkinlikleri de yer alıyor. Çocuklar yaşadıkları kent olan Konak’ın kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buluyor. Velilerin de oldukça memnun olduğu projenin belediyenin talep olan semt merkezlerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.