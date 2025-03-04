Konak’tan ‘akıllı şehir’ adımı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:17

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:17

Konak Belediye Meclisi mart ayının ilk meclis toplantısı için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile mahalle muhtarlarının da takip ettiği meclis oturumunu yöneten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Mutlu, farklı mahallelerde kurulacak iftar sofralarına meclis üyeleri ve tüm Konaklıları davet ederek, “İki gündür mahalle iftarlarımızda Konaklı komşularımızla bir araya gelerek dayanışmayı büyütüyoruz. Bu akşam Lale Mahallesi’nde sıcak yemek dağıtımımız var. Sosyal medyadan düzenli olarak duyuruyoruz. Birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin ayında sizlerle birlikte olmak bize güç verecektir” diye konuştu.

EŞİTLİK VE KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN OYBİRLİĞİ

Konak Belediye Meclisi, kadınların güçlenmesi ve eşitlik adına uluslararası öneme sahip bir AB projesine daha oybirliğiyle “Evet” dedi. Önergenin kabulüyle Konak Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından uygulanan “Eşitlik ve Kadınların Güçlenmesi için Güçlü Sivil Alan - Faz II (CFP - TUR - 2024 - 02)” Hibe Programına Sosyal İklim Derneği tarafından yapılacak başvuruya proje ortağı olarak katılımı onaylandı.

AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNERGE

Önergelerin oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda, Akıllı Şehir Müdürlüğü kurulması için ek önerge sunuldu. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan, katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonu olan akıllı şehir kavramının Konak’ta hayata geçirilebilmesi için önemli bir adım olan önerge, Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevk edildi.

KADINLARIN MESLEK EDİNMESİ İÇİN YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı (TARGEV) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSO) ile iş birliği sözleşmesi yapılması da meclis gündemine geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden gelen ve 12 adet dikiş ve overlok makinesi hibesini kapsayan sözleşme önergesi Hukuk Komisyonuna acil koduyla sevk edildi.