“Maraton İzmir Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Maraton İzmir Avek 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Yarışmanın birincilik ödülü Murat Altıncan’ın oldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:36
“Maraton İzmir Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ile düzenlenen Maraton İzmir Avek 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Avek Otomotiv, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği’nin katkıları ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen bu yılki fotoğraf yarışmasına 68 fotoğrafçı toplam 327 fotoğrafla katıldı.

40 FOTOĞRAF SERGİLENECEK

Dr. Ahmet İmançer, Hakan Orhunbilge, Hüseyin Egeli, Mehmet Yasa, Seda Şengök, Selçuk Kayan ve Seray Ak’tan oluşan jüri üyeleri 3 Mayıs günü yaptıkları seçim sonrası 40 fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu.

Yarışmanın birincilik ödülünü Murat Altıncan kazanırken ikincilik Erkan Çamlılar’ın, üçüncülük Murat Yılmaz’ın oldu. Mansiyon ödüllerini Hacı Emre Polat ve Hasan Uçar kazandı.

ÖDÜL TÖRENİ 19 MAYIS’TA

Ana teması “Maraton İzmir” ve Maraton İzmir ile İzmir kent yaşamı ve kültüründe oluşan maraton sporu olgusu olan fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergisinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanıyor.


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