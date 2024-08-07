Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:00

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir'in Çernonbili olarak bilinen Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikasının atıklarının temizlenme sürecinde yaşananları paylaştı.

Örs ayrıca İzmir’de elektrik akımına kapılan iki yurttaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verirken, ekonomik krizden etkilenen esnafın dertlerini anlattı.

Mehmet Şakir Örs, Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ege Planlama Ajansı kurma projesiyle ilgili konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



