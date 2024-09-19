Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege'nin Gündemi programında bölgenin nabzını tuttu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir Körfezi’nin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Örs ayrıca İzmir’de yanan orman alanların da içinde bulunduğu ormanlık alanların orman vasfından çıkarılması sonrasında kentin nasıl etkileneceğini aktardı.
Mehmet Şakir Örs, hasat mevsiminin sürdüğü bölgede üreticinin yaşadığı sorunları aktardı.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Ay tutulmasının en şanslı burçları hangileridir?
- 16 ilin valisi değişti!
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı