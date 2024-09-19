Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:42

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:42

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir Körfezi’nin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Örs ayrıca İzmir’de yanan orman alanların da içinde bulunduğu ormanlık alanların orman vasfından çıkarılması sonrasında kentin nasıl etkileneceğini aktardı.

Mehmet Şakir Örs, hasat mevsiminin sürdüğü bölgede üreticinin yaşadığı sorunları aktardı.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.