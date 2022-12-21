Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 143 dava açtı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Muğlalılar onu önce doktor sonra belediye başkanı olarak tanıdı. 25 yıla yakındır kentin belediye başkanı olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün neredeyse adım atmadığı yer, tokalaşmadığı kimse kalmadı... “Belediye başkanı sadece kente yatırım yapmaz, doğasını korur geleceğe hazırlar” diyerek kıyıların ve ormanların talan edilmemesi, ranta açılmaması için mücadele eden, şimdiye kadar 143 dava açarak maden arayanların, zeytinlikleri talan etmek isteyenlerin karşısında duran Gürün, “Muğla’nın yüzde 60’ı maden arama ruhsatlı. Kıyı bölgelerimiz işgale uğradı. Bunun durdurulması gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümet tarafından yetkilerimiz neredeyse tamamen alındı. Bizler davalar açarak talana ve kıyı katliamlarına izin vermeyeceğiz” dedi.

(Başkan Gürün, muhabirimiz Mehmet İnmez'in sorularına yanıt verdi)

- Muğla’da orman alanlarının yüzde 65’ine maden ruhsatı verilmiş. Belediye olarak karşı çıkma durumunuz var mı? Doğanın talan edilmemesi için kaç dava açtınız?

Özellikle son iki yılda yaşadığımız büyük yangınlardan sonra orman varlığımız zarar görse de bizler bu zenginliğimizi korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama merkezi yönetim tarafından yaşam kaynağı ormanlarımızı korumak, geleceğe miras bırakmak yerine orman alanlarının yüzde 65’ine ve Muğla genelinin yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verilmesi bizleri üzüyor. Şehrimizin bütün kıyıları yetki doğrultusunda bakanlık tarafından planlanırken bu planlamalardan maalesef yerel yönetimlerin dahli olmuyor. Halbuki şehri ilgilendiren böylesine önemli konularda yetki ve sorumluluk yerel yönetimlerde olmalı, denetleme merkezi idare tarafından yapılmalıdır. Muğlamızın haklarını hukuksal olarak da korumak, yaşadığımız, nefes aldığımız şehri geleceğe tertemiz miras bırakmak için 143 dava açtık. Değiştirilen yasalar, verilen kanun tekliflerinin neredeyse hepsi çevrenin, doğanın aleyhine, maden arayanların, zeytinlikleri talan etmek isteyenlerin lehine olacak durumlar. Kararlara ‘dur’ demek, hukuksal olarak da mücadele etmek için davalar açıyoruz. Açtığımız davaların sayısı kadar verdiğimiz mücadelenin sonuçları ve sadece Muğlamız için değil ülkemiz için de emsal kararların alınmasını sağlayarak doğamızı korumayı amaçlıyoruz.

- CHP’li birçok belediyenin Ankara’da imza için bekleyen projeleri var. Muğla’nın var mı?

Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesi sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyemiz, “Ulusal Ölçekteki Uzun Vadeli Kredi Notunda “AAA” alarak yine zirvede yer aldı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen, mali politikalarımız sayesinde istikrarlı yapımızı sürdürmeye, israf düzeninden uzak durmaya devam ediyoruz. Kredi notu yüksek bir belediye olarak hazırladığımız projeleri gerçekleştirmek için kaynak arayışına girdik. 230 milyon Avro kredi taahhüdü aldık ve bunun ilk etabı olan 63.5 milyon Avro kredi Aralık 2020’den beri Cumhurbaşkanlığı onayında. Bu kredimiz onaylanır onaylanmaz altyapı konusunda ihtiyacımız olan projeleri hayata geçireceğiz.

"ADALETSİZLİK VAR"

- Merkezi hükümetten Muğla hak ettiği yatırımları alıyor mu?

2021’de Muğlamızın ödediği vergi 5 milyar 931 milyon 360 TL. Türkiye genelinde en çok vergi ödeyen 18’nci il konumundayız. 2021 yılında merkezi hükümetin Muğla’ya yapılan yatırım 384 milyon 186 bin TL ve aldığımız yatırımda 34’ncü il durumundayız. 2014-2021 yılları arasında şehrimizden toplanan vergi 22 milyar 472 milyon, bu yıllar arasında Muğlamıza yapılan yatırım 1 milyar 619 milyon TL. Yani ödediğimiz verginin yüzde 7.2’si ne yazık ki şehrimize yatırım olarak gelebilmiş. Muğla bunu hak etmiyor. Burada bir adaletsizlik var. Muğla’nın vergisi Muğla’ya yatırım olarak dönmelidir.

- Arıtma tesisleri, kanalizasyon altyapıya ağırlık verdiniz. Son durum nedir?

Özellikle altyapı konusunda büyük eksiklikleri olan coğrafyada vatandaşlarımızın beklediği yatırımlarına ayrı bir önem verdik. Önem ve aciliyet sırasına göre dünya bankası ve kendi özkaynaklarımızla yatırım bekleyen bölgelerimizi belirledik. Bodrum’dan Fethiye’ye, Milas’tan Kavaklıdere, Ula’ya altyapı yatırımlarını ilçelerimize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Özellikle turizmde söz sahibi ilçelerimizde altyapı yatırımlarımızı yazlık, kalabalık nüfusa göre yapıyor, hemşerilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimizin de modern bir şehirde huzurlu vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Bodrum, altı bizi üstü herkesi yakan bir ilçemizdi. Altyapıya sahip nüfusun oranını yüzde 46’dan yüzde 91’e çıkarıyoruz. Bodrum Turgutreis Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük mahallelerini kapsayan 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Gümbet-Gümüşlük AAT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik bölgesi altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

- “Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile 2016 yılında Yerel Tohum Merkezi’ni kurdunuz. Şu ana kadar kaç ile tohum gönderildi?

Ata tohumlarımızı, annelerimizin emekleri ile bir hazine gibi sandıklarda sakladıkları tohumlarımızı yerel tohum merkezimizde koruyor, çoğaltıyor en önemlisi analizlerini yaparak gerçekten ata tohumudur diye envantere alıyoruz. 958 ata tohumu Muğla’da kurduğumuz Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde kayıt altına alındı. Burada genetiği araştırılmış ve çoğaltılmış ata tohumları 80 ilimize talep eden vatandaşlarımıza gönderildi. Gelen talepler ile vatandaşlarımızın yerel tohuma ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gördük. Üreten bir Türkiye için, gerçekten yerli ve milli bir Türkiye için “Yerel Tohum Ulusal Güç” diyoruz.

ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

- Tarıma ve üreticiye destek veriyorsunuz. Devam edecek mi?

Muğla verimli toprakları ve başat ürünleri ile tarım kentidir. Muğla’da, dünyanın en güzel zeytin, zeytinyağı ve çam balı üretimi yapılıyor. Köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için tarıma, üreticimize büyük destek veriyoruz. Topraklarını değil ürettikleri ürünlerini satmalarını istiyoruz. Özellikle üretimin ana faktörü kadınlarımızın üretimde söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. İlçelerimize deneme bahçeleri kuruyoruz. Çiftçilerimizi alternatif ürün yetiştirmeye teşvik ediyor, destekliyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği, Trüf Mantarı Üretim Projesi, Sakız Ağacı Deneme Bahçesi, Koleksiyon Bağ Projesi, İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi ve daha birçok hizmeti hayata geçirdik. Kıl Keçisi hibesi yaparak kadınlarımızın üretime katılmalarını, alım garantili süs bitkisiyle de üreticilerin çiçeklerini tüm Türkiye’ye pazarlamalarını sağladık. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi adı altında birleşmelerine öncülük ettik. Bu oluşuma güçbirliğine bağlı faaliyet gösteren tarımsal kalkınma, tarımsal üretim ve pazarlama, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri gibi tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler katılım sağlayabilecek.

"EN GÜÇLÜ BAĞIMIZ GÜVEN DUYGUSU"

- Osman Gürün sokaktaki yurttaşın gözünde nasıl biri?

Muğla beni hem doktoru olarak hem de belediye başkanı olarak tanıyor. Belki de uzun yıllardır aramızdaki en önemli bağ güven duygusu. Hemşerilerimizle güven duygusu temelinde sağlam bir ilişkimiz var. Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımız Muğla’ya sevgi, hoşgörü ve güler yüzle eşit, adil hizmet edildiğini bilir. Bir siyasetçi özellikle 25 yılı geride bırakan bir belediye başkanı yaşadığı şehirde rahatça sokağa çıkabiliyorsa, vatandaşları onu gördüğünde gülümsüyorsa, kimi zaman bir fotoğraf çektirip kimi zaman da merhaba diyebiliyorsa o siyasetçi için bundan daha büyük bir mutluluk yoktur.

BAŞKANIN BİR GÜNÜ

09.00: Personel toplantısı

10.30: Çevre davalarıyla ilgili brifing

13:00: STK ziyaretleri

14.30: Devam eden projelerin yerinde incelenmesi

17.30: Makamda ziyaretçilerin kabulü