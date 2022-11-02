Muğla Büyükşehir'in kıyı yönetmeliğine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerin daralmasına ve bu bölgelerdeki alanların özel mülkiyet haline gelerek yapılaşmaya açılmasına imkan sağlayacak “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” değişikliğinin iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Başkan Osman Gürün, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Muğla'mızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre ve doğaya zarar verecek uygulamalara karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip şehirlerinden biri olan Muğla’da 16 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önü açılmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelik ile sahil bantlarında izinli veya izinsiz olarak önceden yapılmış olan dolgu alanları yeniden tespit edilerek kıyı kenar çizgisi öne çekilebilecek, bazı alanlar turizm işletmeleri ile şahıslara kullanım hakkı verilebilecek veya satışı gerçekleştirilebilecekti.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YÖNETMELİĞE KARŞI AÇTIĞI DAVA SONUCA ULAŞTI
Muğla Büyükşehir Belediyesi de tüm bu uygulamaların Muğla’nın doğası ve çevresine büyük zararlar vereceği, sahillerin yapılaşmaya açılması ile turizmin zarar göreceği gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava dosyasında bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilirken, "Türkiye’de kıyılar, Anayasanın 43. Maddesi ve Medeni Kanun’un 715. Maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir. Bu yerlerin herhangi bir zümre veya kişi mülkiyetine verilmesi mümkün değildir. Kıyılar toplumun her kesimi için eşit, karşılıksız kullanılan ortak alanlar olmak zorundadır" ifadeleri yer aldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı.
"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kararla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Sahillerimizin daralmasına, bazı alanların özel mülkiyet haline gelerek yapılaşmaya açılmasına yol açabilecek Yönetmelik değişikliğine karşı açtığımız davaya Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Muğla'mızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz.”
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