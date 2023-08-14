Muğla'da TİS sevinci: En düşük işçi maaşı 17 bin 439 TL oldu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:46

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:47

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi (TİS) sevinci yaşanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binasında Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen ek protokol törenine DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Yücel Avcı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda işçi katıldı.

Atılan imzaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 17 bin 439 TL oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde sadece 137 personel 17 Bin 439 TL’lik maaşı alırken, 2415 personel 17 bin 600- 20 bin TL arasında, 506 kişi ise 20 bin-24 bin 298 TL arasında maaş alacak. DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan Protokol nedeniyle sendika olarak çok mutlu olduklarını vurgularken Başkan Dr. Osman Gürün’ün her zaman olduğu gibi yine gerekeni yaptığını söyledi. Çalışkan ayrıca ücret artışının ülke şartlarına göre daha iyi olduğunu ifade etti.

GÜRÜN: EVLATLARIMIN EN İYİ KAZANCI SAĞLAMALARI İÇİN ÇABALADIM

Büyükşehir Belediyesi olarak bir aile olduklarını ve bu ailenin reisi olarak evlatlarının en iyi kazancı sağlamaları için çalıştıklarını ve maaşlara önemli bir zam yaptıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Biz burada bir aile olarak Muğla’ya hizmet etmek için çalışıyoruz. Bende bu ailenin reisi olarak evlatlarımın en iyi kazancı sağlamaları geçimlerini en iyi şekilde idame ettirebilmeleri adına çabalıyorum. Ülkemizdeki ekonomik koşullara baktığımızda sürdürülebilir bir sistem olmadığını görüyoruz. Vergilendirme, kimden ne kadar vergi alınması konusu, üretim ve istikrar gibi konularda büyük eksiklerimiz var. Ülkemizde enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrarın biran önce sağlanması gerekiyor. Biz en düşük maaşı 17 bin 439 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak bu sadece 137 kişinin maaşı asıl daha yüksek bir kısım ise 17600 ve 20 Bin TL arasında maaş alacak. En yükse maaşımız ise 24 bin 300 TL oldu. Yeni yılda işçilerimiz için yeni bir düzenleme daha yapacağız ve bütçemiz doğrultusunda en iyi maaşı vermek için çabalayacağız” dedi.