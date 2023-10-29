Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Öğrencilerden 100. yıl koreografisi

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:58
Öğrencilerden 100. yıl koreografisi
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İzmir Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nda, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle unutulmaz bir tören düzenlendi. Öğrenci ve ailelerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikler, okul bahçesinde gerçekleştirildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile devam etti. Ardından öğrenciler; zeybek, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi. Öğrencilerin oluşturduğu “100. Yıl” koreografi ise büyük alkış aldı. 29 Ekim coşkusunun dolu dolu yaşandığı program; aileler, öğrenciler ve öğretmenlerin hep birlikte seslendirdiği İzmir Marşı ile son buldu.


İzmir Cumhuriyetin 100. yılı

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