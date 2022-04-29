Ortaca'da direniş sonuç verdi: Kazanan köylüler oldu

29 Nisan 2022 Cuma, 16:33

Muğla Ortaca’ya bağlı Fevziye Mahallesi’nde köylüler; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 5 dönümlük alanın muhtarlık tarafından idare edilmesini talep etmişti.

Milli Emlak Şefliği, köylülerin talebine; “Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz” yanıtını vermişti. Köylüler, 7 Nisan 2022’de açılan ihale ile satılan alanda nöbet eylemi başlattı. CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan köylülerle toplantı yaparak ihale edilen alanın sosyal donatı alanı olarak kullanılması çağrısında bulundu.

KAZANAN KÖYLÜLER OLDU

Konuyu daha önce TBMM gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Girgin, yaptığı açıklamada, "Özellikle köy ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde hazine taşınmazlarının satışının engellenmesi ve bu yerlerin köy halkı ile kamu yararına kullanılması gerekiyor." dedi. Girgin, Bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda ihalenin iptal edildiğini ve alanın yerel yönetime tahsis edileceği şeklinde bilgiye ulaştığını belirtti.