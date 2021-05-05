Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:57

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.