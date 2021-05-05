Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın üzerine ekipler müdahaleye başladı.
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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