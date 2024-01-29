Seferihisar’ın atık sularına doğa dostu arıtma

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:25

Atık su debisinin az olduğu bölgelerde daha verimli bir arıtma sağlamak için çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da iki paket atık su arıtma tesisi daha inşa ediyor. Ulamış, Düzce ve Turgut mahallelerinde kanalizasyon sistemiyle toplanarak arıtma tesislerine iletilen atık sular, biyolojik yöntemle arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde deşarj edilecek. Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verecek Ulamış Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Düzce-Turgut Paket Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında, bölgede oluşan atık sular artırılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Ayrıca evlerde kullanılan foseptik sistemine ve vidanjörlere gerek kalmayacak.

TESİSLER TAMAMLANMAK ÜZERE

İZSU 3. Bölge Dairesi Başkanı Alper Nazlı, “Seferihisar ilçemizde iki adet paket atıksu arıtma tesisimizin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Ulamış Paket Atıksu Arıtma Tesisimiz 2040 yılı nüfus projeksiyonuna göre günlük 660 m³ atık su debisi baz alınarak tasarlandı ve 5 bin 500 kişiye hizmet verecek kapasitede.

Düzce - Turgut Paket Atıksu Arıtma Tesisimiz ise yapımı tamamlanan toplam 21 kilometre kanal hattı ile tesise iletilen atık suların biyolojik yöntemlerle arıtılmasını sağlayacak. Tesisimiz 4 bin kişiye hizmet verecek kapasitede tasarlandı. Tesislerimiz tamamlandığında, evlerde kullanılan foseptik sistemine ve vidanjörlere gerek kalmayacak, bölgede oluşan atık sular doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek” dedi.

Kurulacak tesisler, bilgisayar kontrollü olarak çalıştırılacak ve tesisin kesintisiz çalışması için jeneratör de bulundurulacak. Paket atık su arıtma tesisleri üstü kapalı ünitelerden oluştuğu için koku ve gürültü gibi sorunların da önüne geçilecek.