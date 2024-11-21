Selçuk Belediye Başkanı Sengel: Meryem Ana giriş ve otopark gelirleri Selçuk için olmazsa olmaz

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:51

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:51

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabında 11 Kasım'da bir evde çıkan yangında beş kardeşin yaşamını yitirmesi ve Meryem Ana Otoparkı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beş kardeşin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Sengel, "Geçen hafta hepimizi derinden üzen ve etkileyen elim olay sebebiyle hayata gözlerini kapatan bebeklerimiz adına baş sağlığı diliyorum. Bu konuya ilişkin her türlü yorumdan kaçınarak, işin esası dahilinde o günden bu yana tüm paydaşlar, tüm kamu erkanları ve sivil inisiyatifle görüştük ve görüşmelerimizle sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm bu görüşmeler neticesinde eksiklikler ve bir daha bu tip olayların yaşanmaması, bu acının tekrar etmemesi adına somut adımlarınızı belirleyeceğimiz ve direkt eyleme geçeceğimiz karar ve önerilerimizi somut olarak göstereceğimiz bütün eylemlerimizle birlikte sizlerle paylaşacağız. Tekrar hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Açıklamalarını Meryem Ana giriş ve otopark gelirleri üzerinden sürdüren Sengel, Efes Selçuk için olmazsa olmaz niteliğe haiz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Meryem Ana giriş ve otopark gelirlerinin halihazırdaki durumunu daha önceki canlı yayınlarda sizlere söylediğim ve her şeyi sizlerle paylaşacağımı ifade ederek tekrar açmış bulunmaktayız. Özet olarak herkesin hatırladığını düşündüğüm bakanlık tarafından tarafımızdan talep edilmiş olan tüm belgeler hiçbir eksik olmadan tam zamanında hem fiziken elden imzalı olarak hem de aynı zamanda resmi olarak EKAP üzerinden gönderilmiştir. Bunun adına ve bunun üzerine payın yükseltilmesi talebi dahilinde belediyemiz tarafından tahsis bedeli ve cirodan yüzde 10 pay ödenirken tahsis bedelinin yanında ödenecek olan payın yüzde 30'a kadar çıkartılması kabul edilmiş. Ve bu durumda bakanlık yetkililerine önerilerek beyan edilmiştir. Ağustos ayı içerisinde geçmiş dönem İzmir Adalet Kalkınma Partisi milletvekilimiz ve halihazırda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Selçuk İlçe Başkanıyla birlikte şahsım, Tarım ve Orman Bakanına giderek durumu yüz yüze aktarmış ve ekim ayının bütçe ayımız olduğunu, bu bütçeye kadar Meryem Ana gelirine göre dizayn edildiğini bu bütçe için çok önemli olduğu beyan edilmiş ve bu sürece kadar netlik kazanılmasının önemi şahsım tarafından vurgulanmıştır. Ve bütçemizin yüzde 60'ını oluşturan ve Efes Selçuk için olmazsa olmaz bir gelir kalemi olduğu özellikle bakan beye de vurgulanmıştır. Bakan bey tarafından işin tekrar inceleneceği söylenmiştir. Aradan geçen zaman zarfında bütçemizin geçmesine belli bir zaman kala tekrar bakanlık ve yetkililer aranmış eylül ayı içerisinde. Ancak herhangi bir olumlu geri dönüş olmamıştır.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME TALEBİ

Bu süreç içerisinde olağan olarak yasalar gereği ekim ayında bütçemiz hazırlanmıştır. Ancak bütçemizin meclisten geçmesinden sonra gelen bir telefon ile Meryem Ana'dan tahliyemizin gerçekleşeceği bilgisi İzmir Bölge Genel Müdürlüğü tarafından sözlü olarak beyan edilmiştir. Bunun üzerine başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurmay kadrosu ve milletvekilleri olmak üzere aranmış durum izah edilmiş ve bakan beyle tekrar görüşme sağlanarak kendisi tekrar bir değerlendirmede bulunacağını ifade etmiş ve buna müteakip olumlu cevapları beklenmiştir. Ancak aradan geçen zaman zarfında elimize gönderilen tebligat ile tahliyemizin gerçekleşeceği, ekim ayının sonunda beyan edilmiştir. Bu tebligatla birlikte şahsım tarafından direkt Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı aranmış ve hatta WhatsApp'tan kendisine mesaj atılmış. Üzerine AK Parti mevcut Selçuk İlçe Başkanı ve ondan önceki dönemlerde meclis sıralarında da meclis üyeliği yapmış ilçe başkanı aranıp kendisine bilgi verilmiş. Ve tek tek mesajlar atılarak bütün ifadeler ve mevcut bize gönderilmiş olan tahliye yazısı beyan edilmiştir. Yine aynı süreç içerisinde sayın Atilla Kaya, sayın Mehmet Kasapoğlu ve Efes alt kapı otoparklarında desteklerini bizden esirgemeyen sayın Binali Yıldırım şahsım tarafından bizzat aranarak konu hakkında Efes Selçuk halkı adına yardım talep edilmiştir. Hatta gerekirse sayın Cumhurbaşkanımıza da durumu izah edeceğim ve bu sebeple de kendileriyle de görüşme talep ettiğim tamamen bizzat şahsım tarafından ifade edilmiştir.

“MERYEM ANA GİRİŞ VE OTOPARK BEDELİ BÜTÇE İÇİN ÖNEMLİ”

Nitekim bahsetmiş olduğum tüm bu süreçlerin hepsi siyasi partili mensubu olan ve meclisimizde Selçuk Belediye Meclisi yer alan bütün meclis üyelerime anbean aktarılmış ve kendilerine de bilgi verilmiştir. Yine aynı şekilde yapmış olduğumuz meclis oturumlarında da uzun uzadıya Meryem Ana giriş ve otoparkı bedelinin bütçemiz için ne kadar kıymetli olduğu ve bu konuya ilişkin herkesin elini taşın altına koyması gerektiği üzerinde durula durula vurgulanmıştır. Anlatmış olduğum gibi mevcut olan bütün Adalet Kalkınma Partisi'nin ilgilileri ve bütün kurmay ekipleri ve bütün paydaşlara durumun izahıyla birlikte kendileri de mevzuların kıymeti harbiyesini anlamışlar ve desteklerini ifade etmişlerdir.

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Bu noktada dün itibariyle ne yazık ki elimize gönderilen 24 Kasım 2024 tarihi mesai bitiminde yerin fiilen boşaltılmasına ilişkin olarak Bölge Müdürlüğü tarafından yazı gönderilmiştir. Bu sürece gelene kadar Bakan bey şahsım tarafından birden fazla kez aranmış durumun vahameti ve önemi kendisine izah edilmiş ve kendisinin değerlendireceği ifadelerinde de bulunulmuştur. Bu yazıyla birlikte dün itibariyle biraz önce saymış olduğum bütün siyasi aktörlerin hepsini bu yazı gönderilmiş ve işin uzlaşıyla çözülmesi ve bir ilçenin yok edilmemesi talebi tekrar tekrar dile getirilmiştir. Misal bu sebeple dün Selçuk AK Parti İlçe Başkanı'yla birlikte sayın Mehmet Kasapoğlu'na gidilerek yazı bizzat gösterilmiş ve bu konunun çözümünün emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Efes Selçuk için ehemmiyeti tekrar beyan edilmiştir. Halihazırda bu problemin uzlaşı ile halledileceğine inancım ve tüm siyasi partilerin hangi partiye mensup olursa olsun samimiyetlerinden şüphem yoktur. Devlet vicdanı ve aklının bu konuya Selçuk Belediyesi ve çalışanları ve her şeyden önce Selçuk halkı adına karar vereceğinden de hiç şüphe etmediğimi ve uzlaşı için şahsımın ve tüm herkesin üzerine düşeni yaptığını da ve yapacağına da eminim. Umuyorum ki bu inancım boşa çıkmayacaktır. Konu sadece şahsımın değil hepimizindir. Unutulmasın ki şahıslar geçici kurumlar ise her daim bakidir. Tüm kamuoyunun bilgisine sunmanın şeffaflığı ve içtenliğiyle herkese iyi akşamlar diliyor dayanışma içerisinde birlik içerisinde mevcut olan Selçuk'un geleceğine dair uzlaşıyla karar verileceğine olan inancımı tekrar etmek istiyorum."