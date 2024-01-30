Sengel: Efes Selçuk’tan asla vazgeçmem

CHP PM toplantısında oylamalar sonucunda yeniden Selçuk Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen mevcut başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Asla vazgeçmem Cumhuriyetten, asla vazgeçmem dayanışmadan, asla vazgeçmem Efes Selçuk’tan" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:17
Sengel: Efes Selçuk’tan asla vazgeçmem
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2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ittifaksız olarak rekor oy ile belediye başkanlığını kazanan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP PM toplantısının ardında yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığına gösterildi.

Ankara'dan Efes Selçuk halkına mesaj yayımlayan Mevcut Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta daha yürüyecek çok yolumuz var. Asla vazgeçmem Cumhuriyetten, asla vazgeçmem dayanışmadan, asla vazgeçmem Efes Selçuk’tan" mesajı verdi.


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