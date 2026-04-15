Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı var!

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı.

12 Şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay üzerine okul hızla tahliye edildi.

VALİ AÇIKLADI: CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

Vali daha sonra yaptığı açıklamada olayda can kaybı olduğunu ifade etti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

BELEDİYE BAŞKANI: İŞİN BOYUTU BÜYÜK

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Görgel, canlı yayında yaptığı konuşmada, olayla ilgili henüz net bilgisinin olmadığını belirtirken "İşin boyutunun büyük olduğu ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİ KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, düzenlenen silahlı saldırının üzerine Kahramanmaraş'a gittiği aktarıldı.

GÜRLEK: "3 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir."

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."