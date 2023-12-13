Soyer: Dünyanın temiz enerji başkenti İzmir’dir

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:26

Güncelleme: 13.12.2023 - 09:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık işbirliği, Siemens ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve ikincisi 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek WEnergy-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’nın duyurusu bir basın toplantısıyla yapıldı.

Temiz enerjinin başkenti İzmir’de 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak fuarın tanıtım lansmanına ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürleri, bürokratlar ve sektör profesyonelleri katıldı.

SOYER: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN DİYECEĞİZ

Göreve geldiklerinden bu yana İzmir fuarcılığını geliştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “9-11 Mayıs tarihleri arasında ikinci kez ev sahipliği yapacağız, ‘Başka bir dünya mümkün. Başka bir enerji üretimi mümkün!’ diyeceğiz. Fuarımızda İstanbul’dan Gaziantep’e, Şanlıurfa’dan Muğla’ya ülkemizdeki 12 şehirden katılımcılarımızla bir araya geleceğiz. Ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden 200’ü aşkın sektör paydaşı bizimle olacak. Yüzlerce ziyaretçi ve sektör profesyonelleri, yatırımcılar fuarımızda buluşacak. Enerji sektörüne hizmet veren kuruluşlar, şirketler ve sivil toplum kurumları Fuar İzmir’in çatısı altında toplanacak. Sektördeki en yeni teknolojiler temiz enerji şehri İzmir’de sergilenecek. Dünyanın enerjisi İzmir’de buluşacak” diye konuştu.

“EKOLOJİ YOKSA ENERJİ DE YOK”

Doğanın kaynaklarının sınırlı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Doğa intikam almaz, savaş çıkarmaz. Her canlı güneşi, havayı, suyu, toprağı uyum içinde, eşit bir şekilde bölüşür. Doğadan aldığını ona geri verir. Doğa yalnızca iyilik üretir. Doğadan geldiğini sandığımız tüm felaketler biz insanoğlunun gözü dönmüş hırsının ve birbirimizle uyumu terk etmiş olmamızın bir sonucudur. Artık şunu açık bir şekilde görüyoruz. Doğanın kaynaklarını sınırlı, kendi ihtiyaçlarını ise sınırsız gören insan kültürü son dönemlerini yaşıyor. Geleceğin dünyasını inşa etmek için elimizi önce vicdanımıza sonra da taşın altına koymak zorundayız. Çünkü ekoloji yoksa ekonomi de yok. Enerji de yok! Biz, doğayla uyumlu bir yaşama öncülük etmek için dönüşümü İzmir’den başlatıyoruz ve diyoruz ki dünyanın temiz enerji başkenti İzmir’dir” dedi.

“GELECEĞE İZ BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yaptıkları çalışmaları anlatan Soyer, “Belediyemizin tesislerinde güneş enerjisi kullanımına öncelik verdik. Hizmet binalarımıza GES kurulumları yaptık. Kurumlarımızın tükettiği enerjiyi çatılarından karşılayabilecekleri bir sistem kurduk. Doğamız için yaptığımız yatırımlarla GES’lerden elektrik enerjisi üretiminde yüzde 540 artış sağladık. Bu yolla bin 115 ton karbon salınımının önüne geçtik. İzmir’e kazandırdığımız biyogaz tesislerimizle organik atıklardan elektrik üretmeye başladık. Belediyemizin araç filosundaki elektrikli araç sayısını her yıl artırdık. Mevcut elektrikli araç filomuz 120 taşıta ulaştı. Dünyada hızla yaygınlaşan elektrikli taşıt konusunda Türkiye’nin örnek kentlerinden biri olmayı umuyoruz. Belediye şirketimiz İzEnerji’yi temiz enerji politikalarını geliştirmek amacıyla çalışan ihtisas sahibi bir merkeze dönu¨ştu¨rdu¨k. İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan Belediyemiz, 377 şehir arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildi. Yeşil Dönu¨şu¨m Programımızla Belediyemiz, İZSU, ESHOT ve tu¨m iştirak şirketlerimize ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Sertifikalı’ elektrik enerjisi tedariki için büyük bir dönüşüm hamlesi başlattı. Şunu büyük bir samimiyetle söyleyebilirim. Tüm bunları yaparken yalnızca bugüne değil, geleceğe de iz bırakmaya çalışıyoruz. Geleceğin şehirlerine ilham olmaya çalışıyoruz. İzmir’i bir temiz enerji şehri yapma yolunda büyük adımlar atacağız. Yine de biliyoruz ki doğaya zarar vermeden enerjimizi üretebilme konusunda yolun daha çok başındayız. Fakat bu yolda büyük bir kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Wenergy EXPO işte bu irademizin bir yansıması. İzmir’de serptiğimiz bir bereket tohumu. Bu fuarımız, ekonomi ve ekolojinin birlikte büyümesi gerektiğine inanan çok sayıda kurumun gayretleri sonucunda daha da gelişecek” şeklinde konuştu.

“ÇÖZECEK KANALLAR AÇMAYA HAZIRIM”

Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanı seçildiğini hatırlatan ve sektörün Avrupa Birliği ile yaşadığı mevzuat sıkıntılarını çözebileceğini söyleyen Soyer, “Coğrafya kaderse, biz Türkiye, İzmir olarak Avrupa ile yakın, iç içe yaşamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gördüğümüz en büyük eksiklik belki de bu konuda, yapılan mevzuatlara sadece tabiiyet gösteriyoruz. O mevzuatların oluşması sürecinde biz müdahil olamıyoruz. Bu başkanlık İzmir için, Türkiye için bir imkân. Sektör temsilcilerimiz; Avrupa Birliği ile ticaretleri konusunda karşılaştıkları mevzuat sıkıntılarıyla ilgili önerecekleri çözümleri bana iletirlerse ben bunu muhatapları nezdinde savunacak, çözecek kanallar açmaya hazırım ve bu imkâna sahibim” dedi.

ÖZGENER: GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN BÜYÜK MİRAS

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Kentimizin en özel fuarlarından biri dedim; çünkü bu fuar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olan daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için ihtiyacımız olan yaşam modelini konu alan büyük bir organizasyon. Temiz enerji konusundaki yüksek potansiyelimiz İzmir’in fuarcılık alanındaki gücüyle birleşince ortaya ilk kez düzenlediğimiz enerji fuarımız çıktı” dedi ve 2024 yılında fuarcılık sektörüne 80 milyon liralık destek sağlayacaklarını söyledi.

ESKİNAZİ: BİR AN ÖNCE YAPMAK DURUMUNDAYIZ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye olarak temiz enerji yatırımlarını bir an önce yapmak durumundayız. Bu sayede hem rakiplerimize göre daha rekabetçi bir duruma geçeceğiz, hem de bizden sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakacağız. Ege Bölgesi temiz enerji ve ekipmanları üretiminde lider konumda. WEnergy Fuarı temiz enerji sektörünün çabalarına büyük destek sağlamasını umuyorum” dedi.

AKDAŞ: ÇOK ÖNEMSİYORUM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, “WEnergy Fuarı’nı, İzmir gibi yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğu, aynı zamanda ekipmanları konusunda da Avrupa’nın neredeyse lider üretim merkezlerinden olan bir kentin ev sahipliği yapmasından çok önemsiyorum. Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ve BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, fuar hakkında bilgiler vererek fuarın önümüzdeki yıl daha da büyüyeceğini ifade etti.