Soyer: İzmir’de yapılanlar ülkenin geri kalanına rehber oluyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:39

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölge Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve bürokratlar yer aldı.

SOYER: AKILLI KENTLER DE BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir ülkenin geri kalanından daha farklı bir şehir. İzmir’de olan, yapılan bir şey ülkenin geri kalanına rehber oluyor. İzmir’de ne yaparsak rol model oluyoruz. Bu sebeple yaptığımız her şey önemli. Öncelikle ben demokrasiye inanıyorum. Enerji, iklim ve gıda krizi gibi konuların çözümü yerel demokrasidedir. Hesap verebilirlik, dayanışma, şeffaflık… Demokrasiyi uygulamada kullanılan araçları iyileştirmeliyiz. Bu sebeple akıllı kentler de büyük önem arz ediyor. Benim önceliğim, İzmir’de demokrasinin uygulanması” dedi.

İZSU’nun kentte atılan adımlarda çok önemli rol aldığını belirten Başkan Soyer, “50 yıllık süregelen problemler çözülüyor. Yüzülebilir Körfez için yaklaşık 11 milyar TL harcadık. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile görüşmeler yapıldı. 300 milyon euro destek söz konusu oldu. Göreve geldiğim günden bu yana döviz borcumuzu yüzde 10 seviyelerine indirdik. Şu an itibariyle borç kapasitemizin yalnızca yüzde 20’sini kullanıyoruz. Yüzde 80’lik bir müsaitlik söz konusu. Finansal kapasitemiz oldukça somut, güçlü ve sağlam” diye konuştu.

“HALK İLE PAYLAŞIYORUZ”

Hükümetin iklim krizine yönelik problemlere fazla odaklanmadığını belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğayla uyum politikaları gerekiyor. Bu konuda biz kendi politikalarımızı yarattık. Temizlenen atık suyu tarımda kullanabilmek istiyoruz. Çünkü tüketilen suyun yüzde 70’ini tek başına tarım oluşturuyor. Bunlar, su yönetimiyle ilgili konular.

Biz, her ay Körfez’in temizlik değerlerini ölçüyoruz. Fotoğraflar çekiyoruz, biyoçeşitliliği inceliyoruz. Böylelikle doğru yolda ilerleyip ilerlemediğimizi görebiliyoruz. Su yönetiminin çok yönü var. Her bir soruna tek tek odaklanmak gerekiyor. Yenilenebilir enerji, ancak doğru yöntemler uygulanırsa doğaya zarar vermiyor. 100’ü aşkın data setimiz mevcut, bunları halk ile paylaşıyoruz.”

CHEİKHROUHOU: BELLİ BİR VİZYONA SAHİPSİNİZ

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölge Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, “Gelişen ülkelerde etkinliğimizi artırmak istiyoruz. Türkiye bu konuda özel bir öneme sahip. Ben IFC’de göreve başladığımda birçok kişi iklim krizinin farkında değildi. Geldiğimiz bu noktada herkes farkında, bu konuyu konuşuyor. Bu konuda siz zaten belli bir vizyona sahipsiniz, bu da oldukça iyi. 2022’de paydaşlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Biyoçeşitliliğin önemi ortada. Biz, sembolik bir ödül veriyoruz biyoçeşitlilik ile ilgili. Yürünmesi gereken yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Jeotermal ile ilgili teknik çalışmalar yürütüyoruz. Nisan ayında bir atölye yapacağız. İzmir de jeotermal enerji konusunda önemli bir şehir. İzmir’i akıllı kent ve temiz enerji vizyonuyla yüksek potansiyeli olan güçlü bir aday olarak görüyoruz” diye konuştu.