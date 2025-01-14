Süper Lig Göztepe ile bir başka

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:24

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:24

Dün akşam hem yağmur hem de gol yağmuru vardı İzmir’de. 12. dakikadan itibaren aralıksız yağmur altında oynanan maçta Göztepe, Kasımpaşa karşısında adeta gol oldu yağdı; 5-0.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte izledi ve hedefini ligin başında “Avrupa” olarak koyan Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’a maç öncesinde GS maçı sonrasındaki örnek açıklaması sonrasında layık görülen Fair Play ödülünü sahada takdim etti. Stoilov Türkçe “Teşekkür ederim” derken taraftar çok sevdiği hocayı bağrına basarak alkış yağmuruna tuttu.

Stoilov, sağ bekte Nielsen’le, ikili forvette Romulo’nun yanında sakatlıktan dönen Juan’la başladı. Taha’nın sakatlığında Koray oynadı. Son haftaların başarılı ismi Miroshi de stoper olmasına karşın orta alanda görev aldı. Maçta ikinci yarıda aşamalarla görev alan İsmail, Ogün, Ahmet, Matsuki ve Hugo da alınan sonuçta rol oynadı. Hemen bütün oyuncuların görevini yaptığı Göztepe’de başroldeki Güzelyalı Boğası (Romulo) ile kilidi açan Tijaniç ve defansta kaleci Lis yanında Bokele en iyilerdi. Juan, maç eksiği dolayısıyla çok pozisyona girse de golü ikinci yarıda bularak takımını rahatlatan isim oldu. Romulo, çok büyük yüce gönüllükle atabilecekken İsmail’e attırdığı golle de ceza alanında attığı üç ince çalımla kaydettiği golle de taraftarın gönlünü fethetti.

Seremonide Medcezir’le bütünleşen taraftar maç boyunca takımını ateşli biçimde desteklerken 2-0’dan sonraki tezahürat “Göztepe’miz Avrupa’ya” döndü.

GÖZTEPE MAÇIN DAHA BAŞINDA YÜKLENMEYE BAŞLADI

Göztepe maça arzulu ve ilk dakikalardan itibaren gol arayarak başladı. Daha 2’de Romulo’nun gollük vuruşunu kalesinde beş gol görmesine karşın konuk ekipteki günün başarılı isimlerinden kaleci Gianniotis güçlükle kornere çeldi. Göztepe etkili gelmeye devam etse de üst üste kornerlerden sonuç çıkmadı. Ön alandaki baskısını bırakmayan Göztepe, 6’da Tijaniç’in ayağından aradığı golü buldu. 9’daki gol ise uzun VAR incelemesinde ince bir ofsayta takıldı.Romulo 21’debir kez daha denedi, kaleci kornere çeldi. 22’de konuk ekipin ilk şutu üstten dışarı çıktı. 25’te Miroshi’nin uzaktan şutu kalecinin kucağında eridi. Bir dakika sonra Göztepe’nin etkili geldiği atağın ardından kontratakla gelen Kasımpaşa forvetinin şutu üstten dışarı çıktı.

34’te Romulo rakibe sert girince sarı görerek haftaya cezalı duruma düştü. 39’da Güzelyalı Boğası bir kez daha sahneye çıktı, nefis şutu gol oldu ancak ince bir ofsayta takıldı VAR incelemesi sonucunda. Göztepe 40’tan 45+3’e kadar Kasımpaşa’yı bir kez daha adeta abluka altına alarak nefessiz bıraktı; ancak üst üste dört kornerden sonuç çıkmadı.

İKİNCİ YARIDA SAHNE GÜZELYALI BOĞASI’NIN

Kasımpaşa ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Yarım sezon Göztepe forması giyen Aytaç da oyuna girdi. Konuk ekip ikinci yarının ilk 7-8 dakikasında Göztepe kalesinde daha çok gözüktü ancak özellikle Bokele’nin çabası ve dikkatli oyunuyla sonuç değişmedi. 53’te Göz Göz çok etkili geldi, Miroshi’nin kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı, karambolde topla buluşan Juan takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 2-0’a getirdi. Golden sonra maça asılan konuk ekip Göztepe kalesinde gol aramaya başladı. 61’de sağ çaprazdan gelen şut yakın direkten geri gelirken Göz Göz şanslı olan taraftı. 62’de Tijaniç alkışlarla yerini Hugo’ya bıraktı. 71’de ceza alanına girerken Juan’ı biçen Opoku ikinci sarıdan kırmızı görünce konuk ekip 10 kişi kaldı ve gardı düştü. 76’da Matsuki-Juan değişikliği geldi. 79’da bir Göz Göz klasiği geldi; kontratakla hızlı çıkan ev sahibinde matsuki Romulo’yu gördü ve o da ipe dizer gibi defansı geçerek topu ağlarla buluşturdu; 3-0.

81’de Dennis-Ahmet, Nielsen-Ogün, Djalma-İsmail değişikliği geldi. 84’te sarı gören isim Kasımpaşa’dan Quenes oldu. 86’da İsmail'in sert şutu kaleciden döndü, tamamlayan Hugo’ya topu kaleye itmek düştü. Eşi bebek bekleyen Hugo’nun gol sevinci Erzurumspor kupa maçında olduğu gibi bebek sallamak oldu arkadaşlarıyla. Uzatmada ise Romulo’nun hazırlayıp al da at dediği İsmail’in golü geldi. Uzun VAR incelemesi sonucu gelen golle kaptan İsmail büyük sevinç yaşadı.

Hakem Ümit Öztürk ve yan hakemler vasat bir yönetim sergiledi. Öztürk, kritik kararları daha çok VAR’a bıraktı. Opoku’ya direkt kırmızı göstermeliydi ikinci sarı yerine. İsmail’in goldeki pozisyonu ise hiç de VAR’lık değildi.

STOİLOV’UN OYUN PLANI VE ANLAYIŞI BİREBİR SAHAYA YANSIDI

Göz Göz, kadrosundaki beş sakata karşın dar kadrosu ile Stoliov’un öngördüğü oyunu dört dörtlük yansıttı sahaya ve iyi de mücadele edip oyunu hiç bırakmayan Paşa’yı silindir gibi ezdi geçti. Önde iyi baskı yaptı, arzu şelaleydi. Takımda saha içindeki dayanışma üst düzeydeydi. Dar alandaki paslaşmalar mükemmeldi. Bokele defansta yıldızlaşan isim oldu. Yağmur ve sahanın az da olsa kayganlaşması uzun paslardaki isabetsizlikte yer yer etkili oldu. Ancak olanca yağmura karşın saha yine de kaliteliydi. Matsuki ve Hugo sonradan oyuna katılsa da çok verimli oldular. Kaptan İsmail’e ise şapka çıkarmak gerekir; helal olsun. Son bölümlere kadar ısındı, oyuna girer girmez de etkili oldu. Profesyonellik budur işte. Eksik bulduğum tek şey Göztepe’de, olanca kornere karşın kafayla skor üretememesi oldu. Oysa malum, Göz Göz’ün üstün taraflarından birisi de duran toplar. Göztepe’de dün akşam gördüğüm güzel bir şey de zayıf olmayan ve maça son bölümlere kadar asılan rakibe dört beş kez uygulanan müthiş ablukaydı ki, gollerden ikisi böyle geldi.

GÖZ GÖZ’ÜN AVRUPA HEDEFİ GERÇEKÇİ

Bir şapka da tribünlere çıkarmak gerekir; Göztepe iç sahada FB maçındaki beraberlik dışında hep galip geliyorsa candan desteğiyle taraftarın rolünü yadsıyamayız. Ki, FB maçında da 2-0’dan 2-2’ye döndü bu takım. Bu taraftar her hal ve şartta takımını destekledikçe Avrupa yolu Göz Göz’e açıktır.

Haftaya yine evinde teknik direktör depremi yaşayan Antalyaspor’la karşılaşacak olan Göz Göz ilk yarıyı 36 puanlı üçüncü Samsunspor’un 5 puan ardından dördüncü kapatmış bulunuyor. Bu sezon ilk ikiyi GS ve FB kapatacak gözüküyor. Göztepe’nin Avrupa yarışında haftalar geçtikçe giderek Samsunspor’u geride bırakacağını düşünüyorum. Göz Göz’ün Avrupa yarışında asıl rakipleri kanımca BJK, her şeye karşın bu hafta Göztepe gibi rakibini 5-0 ile geçen Trabzonspor ile Eyüpspor ve Başakşehir. Kısacası Göz Göz’ün Avrupa rüyasının gerçeğe dönüşmesi için bu beş takımdan en az üçünü altında bırakması gerekiyor. Ara transfer başladı. Bir santrafor, bir orta saha, üçlü defans ve kontratak oyunu gereği bir sağ bek ve bir de stoper ile; bu taraftar ve bu bütünleşme ile Göztepe değil dört beş, üçüncülüğe bile oynar. Kupada da yürür ki, kupa da önemli Avrupa hedefi için.

O GÖZLER YERİNDE GÖRDÜ

Bitirirken yazının başlığına döneceğim; evet, Süper Lig kesinlikle Göztepe ile bir başka… İzmir ile bir başka… TFF Başkanı da dün akşam gözleriyle gördü bu gerçeği. Süper Lig, sadece bir İstanbul oyunu olamaz, olmamalıdır. TFF bunun önlemini almalıdır. İzmir’in yüzyıllık markaları olmasaydı, Anadolu futbol devrimini gerçekleştiren Eskişehirspor olmasaydı, onun ardından gelen Trabzonspor olmasaydı ligin ne tadı olurdu ne de tuzu. İstanbul takımları ile yarışacak İzmir, Ankara ve Anadolu’nun diğer futbola kucak açan kentleri İstanbul ile beraber Süper Lig’i “Süper Lig” yapar.