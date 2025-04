Tugay’dan İmamoğlu çağrısı: Türkiye’nin en büyük mitingini yapmaya var mısınız?

Yayınlanma: 02.04.2025 - 08:38

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk TV’de yayımlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına sanatçı Zülfü Livaneli’yle konuk oldu. Bayraklı Belediyesi’nin Zülfü Livaneli Kütüphanesi’nde yapılan televizyon programında, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam gönderilirken iki gün önce yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak anıldı. Belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’ün de konuk olduğu programda sanatçı Aydoğan Topal, Volkan Konak’ın şarkılarını İzmirliler eşliğinde seslendirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün yanı sıra Zülfü Livaneli Kütüphanesi’ni dolduran yüzlerce İzmirli, yağmura rağmen programa eşlik etti.

“HER BİRİSİNİ KOCAMAN BİRER DEV GİBİ, ANIT GİBİ GÖRDÜM”

Programda Başkan Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun İzmirlilere selamını ve sevgisini ileten Başkan Tugay, “Silivri’de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etmek benim için zor ama yapmam gereken bir görevdi. Giderken en büyük korkum, onları o şekilde hapsedilmiş görmekti. Ama her birisini kocaman birer dev gibi, anıt gibi gördüm. Ben oraya zayıf girdim ama çok güçlü çıktım. Yürekten selamlarını, sevgilerini ilettiler. İzmir’de de olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde sokaklara dökülen insanların desteğini takip ettiklerini, güç aldıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TUGAY, VOLKAN KONAK’I TAHİR İLE ZÜHRE’Yİ OKUYARAK ANDI

Başkan Tugay, vefat haberiyle Türkiye’yi yasa boğan sanatçı Volkan Konak’ı, kendisiyle de özdeşleşen Nazım Hikmet’in Tahir ile Zühre şiirini okuyarak andı. Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede Volkan Konak hakkında konuştuklarını söyleyen Başkan Tugay, Ekrem İmamoğlu’nun Volkan Konak anısına mesaj gönderdiğini söyledi. Sanatçı Volkan Konak’ı anan Başkan Tugay, “Türkiye’de Volkan Konak’ı dinlemeyen eksik kalmıştır. Volkan Konak öyle bir sanatçı ki, sevincinizde, üzüntünüzde onu dinlediğiniz zaman mutlaka kendinizden bir şey hissedersiniz. Bir Cerrahpaşa şarkısını dinlediğinizde hangi hasta sahibinin yüreği sızlamamıştır. Ya da Mimoza Çiçeği’ni dinleyip de yüreğinde aşkı hissetmeyen kim olmuştur? Biz de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Karşıyaka’ya onu davet etmiştik. Karşıyaka’da çok özel bir konser vermişti. Buradan onun ruhuna, onun bütün varlığına yürekten sevgi gönderiyorum. O zaman ne güzel, ne kadar özel bir insan demiştim. Gerçekten kaybına çok üzüldük. Yeri doldurulamayacak bir insan. Volkan Konak aklımızda gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Bize bıraktığı hatıraları anlatmaya, şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Işıklar içinde uyusun” diye konuştu.

TUGAY’IN İMAMOĞLU’NDAN GETİRDİĞİ VOLKAN KONAK MESAJI

Gazeteci Serhan Asker, Başkan Tugay’ın Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak anısına getirdiği mesajı tüm Türkiye’ye okudu. Ekrem İmamoğlu o mesajda, “Bugün sabah kıymetli dostum, kardeşim Volkan Konak’ın vefatını Silivri’de öğrendim. Dost acısı burada daha da derin yaşanıyor. Üç, dört gün önce selamını ve cesaret veren yoldaşlık duyguları bana iletilmişti. İçim yanıyor, çok üzgünüm, başımız sağ olsun. Kardeşim Selma’ya ve evlatlarımıza sabır diliyorum. Kuzeyin rüzgârı Volkan Konak esmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN TUGAY’DAN TUTUKLU 301 GENCE SELAM

Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Nazım Hikmet’in dizelerinden bestelenen ve geçen ay yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram’ın Güzel Günler Göreceğiz adlı şarkısını seslendirdi. Çocukların performansıyla duygulanan Başkan Tugay, Türkiye’nin dört bir yanında Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 301 gence selam göndererek, "Çocuklarımızın ağzından ilk defa bu şarkıyı dinledim. Benim gözlerim doldu. Bugün cezaevinde olan genç çocuklarımız için söylemiş olsunlar bu şarkıyı. Hepsine sevgi ve saygı gönderiyorum. İnansınlar, her şey çok güzel olacak. Hep beraber güzel günler göreceğiz” dedi.

“DEVRİMCİLERİN KORKMADIĞINI HERKES BİLMELİ”

Tüm İzmirlilere Türkiye’nin en büyük mitingini yapma çağrısı yapan Tugay, “Artık sıkıntıların sona ermesi lazım. Bana, benimle birlikte halk adına mücadele eden tüm siyasetçilere düşen görev, bu sıkıntıları, acıları bitirmek. Kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrosu, Türkiye’yi içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkaracak. Dün ben Ekrem Başkan ile görüşmeye gittiğimde pek çok insanla görüştüm. Her birisinin kararlı ve dik duruşunu görmüş oldum. Her gün bizim için bir mücadele günü. Her gün sizler için de bir mücadele günü olmalı. Dün Ekrem Başkan, ‘İzmir’de miting yapılacak’ dedi. ‘Türkiye’de 7-8 ilde miting yapılacak, ben en son İzmir’de yapılmasını rica ettim genel başkanımıza’ dedi. ‘İzmir’de Türkiye’nin en büyük mitinginin yapılmasını bekliyorum’ dedi. Var mısınız buna? Tarihi belli değil ama bayramdan sonra yapacağız. Tarihi günler yaşıyoruz. Volkan Konak hayatını kaybetmeden önce ‘devrimciler korkmaz’ dedi. Devrimcilerin korkmadığını herkes bilmeli” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN, EŞİTLİK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Serhan Asker, 31 Mart yerel seçimlerinin yıldönümünde Türkiye haritasını yayınladı. Harita başında mücadele mesajını yineleyen Tugay, “Bizim için hayatımız boyunca unutamayacağımız bir gece oldu. Çok çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin dört bir yanında var olma idealinin ilk aşamasını gerçekleştirdiğimiz bir seçim oldu. Biz o gün herkese ‘Türkiye’nin tamamını, bütün vatandaşlarımızı, hiç kimseyi kimseden ayırmadan kucaklıyoruz’ dedik. Kimseyi kimseden ayırmadan hizmet edeceğiz diye yola çıktık. Son günlerde yaşadıklarımızı, maruz kaldıklarımızı düşününce sorumluluğumuzun arttığını görüyoruz. Ülkemize gerçek demokrasiyi getirmek için, özgürlükleri getirtmek için, yurttaşlarımızı eşitlemek için, devletin kimseyi kimseden ayırmadan eşit davranması için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HİÇBİR GÜN BOŞ OTURMADIK”

Bir yıl değerlendirmesi yapan Tugay, “Şehrimizin altyapı eksikliklerini tamamlayalım, ulaşım çözümleri için projeler yapalım, bu arada sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları artıralım diye çok fazla iş yaptık. En büyük işlerden bir tanesi önümüzdeki bir iki hafta içinde hizmete açacağımız Çiğli Arıtma Tesisi’nin 4'üncü fazıdır. 12 yıldır beklenen bu projeyi tamamlıyoruz. Açtığımız anda Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olacak. Şu anda gerçekten uzun yıllardır beklenen Buca Onat Tüneli, Buca Metrosu, kavşak, yol, bulvar gibi önemli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada çocuklara 4 buçuk milyon litre süt dağıttık. Üniversite öğrencilerine 6 noktada ücretsiz yemek dağıtılıyor. 20 çocuk etkinlik merkezimiz var artık. Pek çok çalışma yaptık. Tüm bu çalışmaları bir yıllık çalışma raporu olarak İzmirlilere anlatacağım. Biz bu dönemde çok fazla baskıya maruz kaldık diye çok fazla kendimizi anlatmaya çalışmadık. Ama hiçbir gün boş oturmadığımızı, her gün çalıştığımızı, İzmir’in bütün ilçelerine, mahallelerine dokunacak işler yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

KAHRAMAN’DAN İZMİR’E MESAJ

Başkan Tugay, Silivri ziyaretinde İzmirli şehir plancısı ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın mesajını da tüm İzmirlilere okudu. Kahraman’ın mesajında, “Sevgili İzmirli dostlar, cezaevinde olmanın en zor yanı memleketimden, İzmir’imden uzak durmak. İzmir çok yetenekli ellere emanet. Bunu bildiğim için içim rahat olsa da çok özlediğimi gizleyemem, hepinizi hasretle selamlıyorum. Sevgilerimle” ifadeleri yer aldı.

“ZÜLFÜ LİVANELİ NE MUTLU Kİ BİZİM ÜLKEMİZİN SANATÇISI”

Program konuğu Zülfü Livaneli’nin Engereğin Gözü kitabının Der Spiegel'in dünyanın en iyi 100 kitabı listesinde yer almasına da dikkat çeken Başkan Tugay, “İzmirliler her zaman çok duyarlıdır, kimi seveceğini her zaman bilir. Ama Zülfü Livaneli’yi Türkiye’de sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bizim kahramanlarımızdan birisidir. Onu burada izlemek bizim için büyük onur olacak. Çocukluk çağlarından dolayı hep şarkılarını duyarak büyüdük. 1989 yılında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiğiniz konsere gelmiştim, hayatımın en büyülü konserlerinden birini yaşadım. Bende çok büyük bir iz bırakmıştır. Şu anda onunla yan yana oturmak benim için onur. Hiçbir abartıya kaçmadan söylüyorum; dünyaya gelmiş en büyük ozanlardan, edebiyatçılardan, sinemacılardan birisi. Bir mucize gibisiniz. Ne mutlu ki bizim ülkemizin sanatçısısınız. Milletimiz için büyük bir lütuf bu. Hikâyeleriniz yüz yıllar boyunca devam edecek” dedi.