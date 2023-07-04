Tunç Soyer'den İmamoğlu'yla görüşmesinin ardından açıklama

Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:20

CHP'de seçimler sonrası başlayan değişim rüzgarı sert eserken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makamında bir araya geldi.

İmamoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer, "Biz 11 büyükşehir belediye başkanı bir seçim öncesinde düzenli olarak bir araya gelirdik ama seçimden sonrasında buna fırsat olmadı. Biz basın üzerinden birbirimizden haberdar olmayız. Yüz yüze bir araya gelir, konuşuruz. Birbirimizi dinler, anlamaya çalışırız. Bu sefer de onu yaptık. Yani uzun süredir bir araya gelmemiştik Ekrem başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" dedi.

İmamoğlu'nun da bir değişim manifestosu yayınlayacağı söylentilerine de Tunç Soyer, "Ona bakarsınız, görürsünüz. Ben bilemiyorum" diye yanıtladı.