Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali coşkuyla başladı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:39

Güncelleme: 03.05.2025 - 18:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 2-4 Mayıs tarihlerinde 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali renkli görüntülerle başladı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni ve korteje; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Salih Uzun, Rahmi Aşkın Türeli, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kadir İrdem, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, üreticiler ve yurttaşlar katıldı. Bando eşliğinde düzenlenen korteje, çiçek kızlar ve tahta bacaklar renk katarken, Selçuk Belediyesi'nin halk dansları gösterisi ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü'nün konseri büyük ilgi gördü.

TUGAY: ÇİÇEKÇİLİK BACASIZ BİR SANAYİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Festivalin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük Menderes’in Türkiye’nin en verimli havzalarından biri olduğunu belirterek, tarım geleneğinin çok eskilere dayandığını belirtti. Bayındır’ın Osmanlı döneminden beri ülkeye çiçek üretimi yaptığını belirten Başkan Tugay, “Bayındır'da çiçekçilik ilçenin en büyük gelir ve istihdam kaynağına, sektörüne dönüşmüş durumda. Çiçekçilik bacasız bir sanayi gibi çalışıyor” dedi. Kentin kalkınması için çalıştıklarını kaydeden Tugay, “Hizmetin bir ayağında kentimizi kalkındırmak, bir diğer ayağında ise kültürel değerlerine sahip çıkmak var. Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 94’üncüsünü, Atatürk’ün talimatıyla başlayan Bergama Kermesi’nin 88’incisini yapacağız. Kentin dört bir köşesinde birçok etkinlik yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

5 BİNE YAKIN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Bayındır'da sektörün yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını, yılda 150 milyondan fazla süs bitkisinin yetiştirildiğini aktaran Başkan Tugay, “Üretilen bitkiler, kooperatifler aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında pazarlanıyor. Belediyeler, oteller, site yönetimleri, peyzaj şirketleri, özel ve kamu kuruluşları, Bayındır’ımızın çiçekleriyle, bitkileriyle bezeniyor. Bayındırlı üreticilerimizin emekleri, hem kentimizin ekonomisini hem de dikildiği yerleri güzelleştiriyor. Bu başarı İzmir'in ve hepimizin gururudur” dedi.

“ÜRETKEN VE ÇALIŞKAN İNSANLARIN KENTİ”

İzmir Ticaret Odası ve Bayındır Belediyesi'nin girişimiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “İzmir Bayındır Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi”nin altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tugay, Bayındır’ın her köşesinin ayrı bir üretim hikâyesi barındırdığını kaydetti. Tugay, “Bayındır; tarım, hayvancılık, meyve ve peyzaj ürünleri üretiminde büyük kapasiteye sahip, üretken ve çalışkan insanların kenti. Ülkemizdeki eksik tarım politikalarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerimizle Bayındır’ın ülke ekonomisinde önemli bir yeri var” diye konuştu.

“ELBETTE NEŞE, MUTLULUK, MÜZİK, COŞKU OLACAK”

Kırsalda yaptıkları çalışmalar ile İZTAŞIT'ın da ilçede hizmet vermeye başladığını hatırlatan Tugay, 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nı da güçlendirdiklerini söyledi. Süt Kuzusu Projesi gibi projeleri de sürdürdüklerini kaydeden Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bugün 26’ncısı düzenlenen Çiçek Festivali, 1998 yılında sadece 8 üreticiyle, naylon çadırlarda, ahşap direklerle kurulmuştu. Bugün ise yüzlerce üreticiyle, Türkiye’den, dünyadan konuklarıyla bir marka haline geldi. Bu festivalde elbette neşe, mutluluk, müzik, coşku olacak. Bayındır’ın çiçek gibi açan yüzünü herkes görecek” ifadelerini kullandı.

SAKARSU: ÇİÇEK KARDEŞLİK VE DOSTLUK DEMEKTİR

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Çiçek sevgidir, duygudur, barış, kardeşlik, dostluk demektir. Çiçek sevginin dilidir. 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'mizin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İRDEM: EMEKÇİ DOSTLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kadir İrdem, “İlçemizi bu günlere taşıyan emekçi dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük değer emek. Bu alanda faaliyet gösterenlere her türlü kolaylığı sağlamamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Açılışın ardından Başkan Tugay ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin açtığı stantları ve çiçek üreticilerini ziyaret etti.