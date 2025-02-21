Yerel yönetim temsilcileri izmir’de buluştu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:24

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:24

Yerel yönetim temsilcileri İzmir’de Türkiye Buluşması ve 10. Vefa Gecesi’nde bir araya gelerek geçmişin deneyimlerini ve geleceğin vizyonunu paylaştı. Türkiye Meclis Üyeleri Birliği (TMÜB), Buca Belediyesi ve İzmir Esnaf Odaları Birliği tarafından İzmir ESPARK Otel’de düzenlenen etkinliğe TMÜB Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, TMÜB Yönetim Kurulu Üyesi, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Yüksel Çakmur, TMÜB Üst Kurul Başkanı Yıldırım Ulupınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri, çok sayıda farklı ilin belediye ve il genel meclisi üyesi, esnaf odası başkanları katıldı.

ÇAKMUR: KOLTUKLAR GEÇİCİ

Yalçın Kocabıyık, gecede “1997 yılında kurulan bir örgütümüz benim Genel Başkan olduğum 2010 yılından sonra Türkiye’nin en büyük yerel yönetimler STK’sı oldu” diyerek yapılan çalışmaların önemine değindi. Etkinliğin onur konuğu Yüksel Çakmur, “Bu gece, hem geçmişteki başarılarımızı kutlamak hem de geleceğe dair daha büyük hedefler için bir araya gelmek adına önemli bir fırsattır. Belediyeler, halkımızla doğrudan temas kurarak onların hayatına dokunan en önemli kurumlar. Ancak unutmayalım ki o koltuklar gelip geçicidir. Gerçekten önemli olan, o koltuğa oturduğumuzda yapmamız gereken hizmettir” diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçmiş dönem belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu onuru ifade ederek, "Bu salonda ülkemize kazandırdıkları eserlerle ve siyasi duruşlarıyla bizlere örnek olmuş geçmiş dönem belediye başkanları meclis üyeliği yapmış değerli büyüklerimle beraber olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Onların görüş ve fikirleriyle ileriye daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Yalçın Ata da esnaf teşkilatının yerel yönetimlerdeki başarısına dikkat çekerek, TMÜB’e teşekkür etti.

Gecede yerel yönetimler arasındaki dayanışma pekiştirildi ve etkinliğin finalinde eski dostlar şarkısı birlikte söylendi. Etkinlik yerel yönetim temsilcilerinin karşılaştıkları zorluklar, başarı hikayeleri ve geleceğe dönük projelerini paylaştıkları verimli bir buluşma oldu. Türkiye Meclis Üyeleri Birliği’nin Olağan Genel Kurul toplantısında Yalçın Kocabıyık, güven tazeledi ve yeni yönetim güçlendirildi.