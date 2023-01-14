Zübeyde Hanım ölümünün 100. yılında mezarı başında vefa ve umutla anıldı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 16:14

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 16:14

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923’te hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler, çocuklar ve İzmir'in yanı sıra farklı kentlerden gelen çok sayıda yurttaş katıldı.

CUMHURİYETİ İLERİ TAŞIMA MİRASI

Zübeyde Hanım'ın 100. ölüm yıl dönümü için Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmenin büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Yüzyılını dolduran cumhuriyetin, yeni bir yüzyıla kapılarını açtığını anımsatan Başkan Tunç Soyer, herkesin yeni bir yüzyıla giriyor olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Bu gururun aynı zamanda herkesin sırtına büyük bir sorumluluk yüklediğini de vurgulayan Soyer, “Bu gururun doğurduğu sorumluluk şu; Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman atalarımız cumhuriyeti kurarak, bu topraklarda özgürce, bağımsız şekilde, mutluluk içerisinde yaşamamıza imkan verdi. Atalarımız bize bu emaneti bırakırken, onu korumak, ileriye taşımak gibi bir sorumluluğu da miras bıraktı” diye konuştu.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Hem Atamızın annesine sahip çıkmak üzere İzmir olarak buradayız. Hem de onun en büyük mirası en büyük emaneti Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşımak için yine buradayız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem Atamızın annesine, hem onun en büyük mirası cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

“KADINLARIMIZA KARŞI HER TÜRLÜ OLUMSUZ ANLAYIŞA KARŞI ÇIKALIM”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da “Bir anne yeryüzünü değiştirebilir” sözünün Zübeyde Hanım'a çok yaktığını belirtti. Tugay, “Bizim topraklarımızdan başka dünyada hiç bir toprak parçasının adı, Anadolu değildir. Binlerce yılın acısından, onurundan ve gururundan süzülerek gelen bu tanımlamanın ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğunun son ve en büyük kanıtı Zübeyde Hanım'dır. Bunun değerini bilmek, kadınlarımıza karşı her türlü olumsuz anlayışa ve davranışa sonuna kadar karşı çıkmak işte bu yüzden ahlaki, vicdanı ve bizim için siyasi bir görevdir” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN MİLYONLARIN KALBİNE GÖMÜLMEK”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini anmak ve anlamak için gelenlere teşekkür etti. Beko, “Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bize güzel bir vatan emanet ettiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Birgün hepimiz öleceğiz. Önemli olan Zübeyde Hanım gibi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gibi milyonların kalbine gömülmek” dedi.

“ONLARI ASLA BİZE UNUTTURAMAYACAKLAR”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise “Büyük önderimizin iki büyük eserinden bahseder. 'Biri CHP' der ama öncelikli olarak 'Türkiye Cumhuriyeti' der. Zübeyde Annenin de en büyük eseri Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk ve bütün şehitlerimize, gazilerimize bize bu cumhuriyeti bahşettiği için minnet duyuyorum” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Zübeyde Hanım'a bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimciyi doğurduğu için minnettar olduklarını söyledi. Bayır, “Anadolu topraklarında verdiği mücadele için burada özgürce yaşayabildiğimiz, özgürce giyinebildiğimiz ve konuşabildiğimiz için kendisine minnettarız. Her ne kadar ülkemizi yönetenler bazı yerlerden Zübeyde Anamızın doğurduğu o büyük devrimcinin adını silmeye kalksalar bile 85 milyonun gönlünden, yüreğinden asla sökemeyecekler. Onları asla bize unutturamayacaklar” dedi.

Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Yiğit Efe Ümütlü, Zübeyde Anne” adlı şiiri okudu.

Tören, Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.