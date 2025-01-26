Ankara'da 'Sonsuzluğa Kadar Cumhuriyet' paneli düzenlendi

32. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Ankara CUMOK’un Cumhuriyet Kitapları ve Atatürkçü Düşünce Derneği katkılarıyla düzenlediği “Sonsuzluğa Kadar Cumhuriyet” başlıklı panelde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tatar Keçiörenli yurtseverlerle buluştu.

Ankara'da 'Sonsuzluğa Kadar Cumhuriyet' paneli düzenlendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 19:05

26 Ocak Pazar günü Ankara’da Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşen panel öncesi ADD Keçiören Şubesi Başkanı Halime Şentürk ve Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer açık konuşması yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” fotoğraf gösterisi ardından panele geçildi. 

Ahmet Tatar ve Ahmet Saltık konuşmalarında, ülkenin bugünlere nasıl geldiğini örneklerle ve adaletsizliğe vurgu yaparak anlattı. 

Ardından soprano Tuğba Ezer ve gitar sanatçısı Duru Yavşan’ın dinletisi salonu dolduran yurtseverlerce ilgiyle izlendi, dinlendi. 

Etkinlikte son olarak Keçiören ADD Korosu türkülerini Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar için söyledi.  

Yurtseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte Cumhuriyet Kitaplarının açtığı stand da ilgiyle karşılandı.


Etiketler: #Uğur Mumcu #Cumhuriyet Kitapları #Cumhuriyet

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