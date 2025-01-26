'Uğur Mumcu Gerçek bir yurtseverdi'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:01

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:01

Laikliğin yılmaz savuncusu gazetemizin yazarı Uğur Mumcu Ege Bölgesi’nde bir dizi etkinlikle anıldı.

Programlarda Mumcu’nun tarikat uyarılarına vurgu yapıldı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde anma töreni ve panel yapıldı. Moderatörlüğünü Zafer Arapkirli’nin üstlendiği panelde İGC Başkanı Dilek Gappi, gazeteci İsmail Küçükkaya ve Prof. Dr. Sevda Alankuş konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Dr. Başkanı Cemil Tugay, “Bugün laikliğin elimizden alınmaya çalışıldığını, laiklik ilkesine aykırı uygulamaları konuşuyoruz. Tarikatları, cemaatleri konuşuyoruz. Tarikat yurtlarında çocuklarımızı toprağa verdik. Cemaatler ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. Uğur Mumcu bize bu tehlikeleri on yıllarca önce anlatmıştı. Tarikat- siyaset-ticaret üçgenine dikkatimizi çekmişti. Siyasal İslamın yurtiçi ve yurtdışı yapılanmalarıyla, para kaynaklarıyla Atatürk Cumhuriyetine karşı nasıl örgütlendiğini, ‘Rabıta’ kitabında yazmıştı. Devlet eliyle laikliğin yok edilmekte olduğunu söylemişti” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ise Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet gazetesinin simgesi olduğunu belirterek “Uğur Mumcu’yu Uğur Mumcu yapan ideolojisi, kararlı duruşu ve korkusuz mücadelesiydi. Aynı zamanda emekten ve emekçiden yana bir yurtseverdi” ifadelerini kullandı.



‘BASKILAR HALEN SÜRÜYOR’



Muğla Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde anlamlı bir konser düzenledi. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Uğur Mumcu’nun yaşadığı baskıların devam ettiğine değinerek düşünce özgürlüğü için mücadelenin önemini vurguladı. Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan ve belediye çalışanlarından oluşan Karabağlar Kent Tiyatrosu, yazarımızız Işık Kansu’nun, Uğur Mumcu’nun yazılarını derleyerek yazdığı “Bir Pulsuz Dilekçe” oyunuyla, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde perdelerini açtı.



‘İNSANCA BİR AYDIN’



İzmir’de Bayraklı Belediyesi tarafından vatandaşla buluşturulan Mavi Düşler Tiyatrosu’nun Mumcu anısına özel hazırladığı “İnsanca Bir Aydın” gösterisi, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Bornova Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi tarafından Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hakan Taner Yıldırım’ın “Sesleniş” şiirini okuduğu etkinlikte, Ela Ağır, Merve Plan ve Sertaç Ada, Gökay Kaçanoğlu ile Hakan Kılıç’ın gitar ve kemanı eşliğinde şarkılar söyledi.

