Uğur Mumcu anıldı: 'Hepimize umut aşılıyor'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:48

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:05

Etkinlikler çerçevesinde dün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’nde Cumhuriyet gazetesi, Ankara CUMOK ve ADD’nin öncülüğünde fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık: Uğur Mumcu” isimli fotoğraf gösterisi yapıldı. Koro Popsesli’nin dinletisinin de yer aldığı etkinlikte gazetemizin yazarı Mustafa Balbay “Türkiye Ortadoğu’nun Neresinde?” başlıklı bir söyleşi yaptı.

Balbay, “Uğur Mumcu çok güvendiği iki Emniyet görevlisini evine çağırıyor. Onlara, ‘bana hangi yöntemle saldırırlar’ diyor. Emniyet yetkilileri aracınızı siz mi kullanırsınız, sorusunu sorunca susuyor. Uğur abi ‘Aracıma bomba koyarak değil mi?’ diyor. Son araştırması Kürt Dosyası’ydı. Öcalan’ın devlet kurumlarıyla bağlantısını ortaya yasasını değiştirerek yaptılar bunu. çıkarmıştı. Bugünü en iyi anlatan kitabı ‘Tarikat, Siyaset, Ticaret’. Uğur Mumcu öldürülmeseydi Moskova’ya gidip Sovyetlerin nasıl çöktüğünü yazacaktı.Uğur Mumcu’ların kafasındaki Türkiye’yi gerçekleştireceğiz” dedi. Balbay, Mumcu’nun “karanlıkların üzerine korkmadan giden özelliğiyle, mücadele sevinci ve umut aşılayan bir kimlik olarak yaşadığını” belirtti. Gazetemizin muhabiri Merve Kılıç ise um:ag Toplantı Salonu’nda “Hukukun Sustuğu Yer: Kadınlar ve Çocuklar” isimli söyleşide bir konuşma yaptı. Aynı programda TİHAK Başkanı Oğuz Gemalmaz, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demir, Yargıç Leyla Köksal ve Türküler Erdost da yer aldı.

AKSOY'UN VE MUMCU'NUN İZİNDE

Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy Adana’da da anıldı. Yüreğir Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi’nin ortak düzenlediği etkinlikte Gazetemiz yazarı Işık Kansu ve siyaset bilimci Mahmut Aslan konuşmacı olarak katıldı. “Aksoy’un ve Mumcu’nun İzinde” başlığıyla yapılan etkinlikte söyleşinin ardından Kansu ve Aslan kitaplarını imzaladı.