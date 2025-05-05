Saldırı ve koruma zafiyeti

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 08:43

CHP genel başkanına yapılan saldırının bir “provokasyon” olduğu anlaşılıyor.

Saldırgan kendisini “Osmanlı çocuğu” olarak tanımlıyor.

Olaydan sonra açığa çıkan görüntüler, saldırganın elini kolunu sallayarak hiçbir önlemle karşılaşmadan ve hiçbir karşılık görmeden CHP genel başkanına saldırdığını göstermektedir.

Türk toplumu öteden beri siyasi liderlerin kutuplaştırma söylemlerinin etkisine girmiştir. Aslında bu olay, CHP genel başkanı için alınan önlemlerin çok zayıf olduğunu göstermektedir. Koruma konusunda ciddi bir “zafiyet” söz konusudur.

Bu “zafiyet” resmi devlet teşkilatı açısından kabul edilemez bir durumdur.

Güvenlik güçleri görevlerini yapmamışlardır. CHP’nin kendi teşkilatı açısından da durum kabul edilemez.

Milletvekilleri nerede? Belediye başkanları nerede? Teşkilat nerede? İmamoğlu’nun belirttiği gibi, “Ülkeyi yönetenlerin ‘telef’ etmeyi konuştuğu yerde provokatörlere gün doğar”.

Çok partili sisteme girdiğimiz zaman süreci içinde ne yazık ki muhalefetteki CHP genel başkanlarına saldırı eksik olmamıştır.

Milli Mücadele’nin cephe komutanı İsmet İnönü, 1959 yılında Topkapı’da öldürülmek istenmiştir. Ecevit’e defalarca suikast girişimi yapıldı. Kılıçdaroğlu Ankara’nın Çubuklu ilçesinde gittiği bir cenazede ve Artvin’de saldırıya uğradı. Ekrem İmamoğlu’nu da Erzurum’da taşladılar.

Türk demokrasisi bu tip saldırılara hedef olmaktan bir an önce kurtarılmalıdır.

Saldırıya karşı AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ciddi tavır alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e geçmiş olsun telefonu açması her şeye karşın demokrasimiz için olumlu gelişmelerdir. Ancak bu yaklaşım yetmez. Siyasal ortamda kutuplaşmayı sona erdiren ciddi bir yumuşama yoluna gidilmelidir.

Türk demokratik yaşamı bir an önce normal koşullarına girmelidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.